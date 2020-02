Tre blinde passagerer på Mærsk-skib

Det danske 180 meter lange olietank-skib Harald Mærsk har måtte vige fra sejlplanen og er lagt til i havnen i Vigo på den spanske vestkyst, ikke langt fra den portugisiske grænse.

For Harald havde ikke blot olie med i lasten.

Tre blinde passagerer gemte sig også om bord på olietankeren.

- Vi kan bekræfte, at vi har tre blinde passagerer om bord på skibet Harald Mærsk, lyder det i en mail fra Mærsk Tankers til Ekstra Bladet.

Det var besætningen, der fandt passagerne, som blev voldelige, da de blev opdaget. Derfor kontaktede besætningen på Harald Mærsk den spanske kystvagt og anmodede om at dokke havnen i Vigo, hvor de spanske myndigheder ventede på dem.

De tre passagerers nationalitet er endnu ikke kendt.

- Vi samarbejder med de relevante myndigheder og følger deres anvisninger for at få personerne sikkert landsat, er meldingen fra Mærsk Tankers.

#VIGO | Si estáis por Vigo podéis acercados a ver algo poco usual en el puerto de la ciudad. El petrolero Harald Maersk está atracado en el muelle de transatlánticos.https://t.co/H4yEGwogFz — La Región (@LaRegion) February 8, 2020

Gibraltar

De tre uindbudte 'gæster' må ikke forlade skibet, da rederiet er ansvarlig for at returnere dem til oprindelseshavnen, hvor de må formodes at være steget om bord. I dette tilfælde er det Gibraltar, fortæller Mærsk Tankers til Ekstra Bladet.

Inden da havde Harald og besætning dog været i havn i Guinea Conakry, og derfor mener betjentene fra det spanske grænsepoliti, at de tre passagerer kommer fra dette land. Dette skulle være bekræftet af en spansk oversætter, skriver et lokalt medie.