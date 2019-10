Tre børn befriet: Boede i skrald med 245 levende dyr

I Florida er tre unge piger blevet reddet fra et hjem, der mildest talt var den rene zoologisk have

En skrækkelig sag har rystet myndighederne i Florida USA.

Her er tre unge piger, der alle er under ti år, blevet fundet i et hus, hvor de levede med 245 levende dyr.

Blandt dyrene var fire hunde, ti flyvepungegern, et pindsvind, fjorten fugle og 60 voksne rotter med 23 babyer.

Det skriver CNN, der har talt med politiet om sagen.

Hjemmet var en stor losseplads, da politiet ankom. Foto: Edgewood Police Department

Ifølge politiet var det ikke muligt at gå rundt i huset uden at træde i dyreurin og afføring.

Der var fluer alle steder og børnenes værelse var dækket af et ankelhøjt lag af skrald.

Børnene boede i hjemmet sammen med deres far, mor og farens kæreste.

Det var faderen Gregg Nelson, der ringede til myndighederne søndag, efter han besluttede at stoppe forholdet til både børnenes mor og kæresten. Han prøvede ifølge politiet at tage børnene med sig, men deres mor ville ikke tillade det.

Børnenes værelse var et af de værste rum i hjemmet. Foto: Edgewood Police Department

Han mente ifølge eget udsagn, at stedet ikke var et hjem for børn at bo.

Nogle af dyrene i hjemmet var i bure, men flere af dem rendte bare rundt. Flere af dyrene lå i deres egen urin og afføring i burene.

Alle dyrene havde lopper. Nogle af dem var døde og i gang med at blive spist af maddiker.

- I mine fem år som politibetjent er det her det absolut værste hjem, jeg har været i. Der var en overvældende lugt af ammoniak, dyr og bare de almindelige leveforhold for de tre unge børn, var det værste, fortalte Anthony Binz, der var ude på stedet.

Dyrene er sidenhen blevet givet til et internat. Foto: Edgewood Police Department

Politiet svarede ikke på, hvor længe børnene havde boet i hjemmet, men de er sidenhen blevet placeret hos et familiemedlem.

Politiet har fjernet dyrene fra adressen og har taget dem til et internat.

Der er nu en indsamling i gang til børnene, så de kan få tøj, legetøj og andre nødvendigheder.

De tre voksne er blevet sigtet for børnemishandling og mishandling af dyr.