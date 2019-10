Tre børn forsvundet fra skole

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Østjyllands Politi leder mandag eftermiddag efter tre børn, der er forsvundet fra Oust Mølleskolen i Randers..

Det bekræfter stedfortrædende skoleleder Ove Christensen over for Randers Amtavis.

Ekstra Bladet har også talt med Oust Mølleskolen, der ikke ønsker at uddybe, men på Twitter skriver politiet, at de efterlyser seksårige Liam, otteårige Nicklas og 11-årige Betricia.

Her understreger de, at de ikke har mistanke om, at der er sket noget kriminelt.

Til alle jer der gerne vil hjælpe med at lede: Vi sætter stor pris på jeres hjælp, men det er vigtigt, at I følger vores anvisninger i området, så I ikke kommer til at gå i vejen for vores hunde og betjente #politidk https://t.co/03KRiV9Cpg — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) October 7, 2019

'Politiet fik anmeldelsen om de forsvundne børn omkring kl. 10.30. Østjyllands Politi har ledt efter børnene med hundepatruljer og har sendt signalementet af børnene rundt til egne patruljevogne og til bus- og taxaselskaber', skriver politiet.

Samtidig oplyser politiet, at alt tyder på, at børnene af egen fri vilje er gået fra stedet.

Chokeret mor

Ekstra Bladet har været i kontakt med Camilla V. Nielsen, der er mor til seksårige Liam. Hun fortæller, at hendes søn og otteårige Nicklas legede på legepladsen som altid, da de pludselig forsvandt.

Foto: Øxenholt Foto

- Det skete i morges, hvor Liam ankom i taxa til skolen. Som altid leger han lidt på legepladsen, inden han går ind. Han legede med den anden dreng, og så er de åbenbart gået ind i skoven. Vi finder så senere ud af, at den 11-årige pige også er gået med, siger hun til Ekstra Bladet.

Camilla V. Nielsen er i sagens natur meget ked af, at hun ikke har hørt fra sin søn i mere end fire timer. Hun fortæller samtidig, at politiet lige nu er i gang med at lede efter dem i skoven.

Oust Mølleskolen ligger i udkanten af Randers tæt på Helsted.

Opdateres...