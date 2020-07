Tre børn i badeulykke: - Kunne regne ud det var slemt

Politi og redningsmandskab var tirsdag eftermiddag til stede ved stranden i Hornbæk i Nordsjælland på grund af en drukneulykke, der involverede tre børn.

De tre børn på seks, otte og 11 år blev alle fløjet til Rigshospitalet.

Vagtchef Camilla Priegel oplyste tidligere tirsdag til Ekstra Bladet, at børnene blev taget af strømmen og drev til havs.

Det ene barn fik reddet sig selv i land, mens en livredder fik reddet de to andre i land. Et af børnene modtog livreddende førstehjælp på stranden.

Nordsjællands Politi har tirsdag aften ikke nærmere oplysninger om børnenes tilstand. De er fortsat indlagt på Rigshospitalet.

16-årige Gustav arbejder på en restaurent på havnen. Han har før oplevet drukneulykker, men i dag var anderledes. Foto: Kenneth Meyer

Farligt at bade omkring havnen

16-årige Gustav Ejlerskov arbejder på havnen. Derfor kender han også området og er bekendt med, at det kan være farligt at svømme omkring havnen.

- Der er rigtig mange hestehuller (også kendt som revlehuller, red.) her omkring Hornbæk Havn, fortæller han.

Han oplever rimeligt ofte, at der kommer ambulancer og reddere til havnen til blandt andet surfere, der er blevet trukket ud med strømmen.

- Men i dag var anderledes - der kom rigtigt mange ambulancer, politi og helikoptere, fortæller Gustav.

- Det var noget af et chok. Der stod folk over det hele og så på.

45-årige Niels Vahman tænkte på sit eget barn, da han så redderen komme bærende på den livløse barnekrop. Foto: Kenneth Meyer

Så det livløse barn: - Det kunne være min søn

Niels Vahman var sammen med venner, kone og børn på vej ned på stranden for at bade, da politiet kom.

- De spærrede af, så helikopteren kunne lande. Så kunne vi godt regne ud, at der var sket noget slemt, fortæller han.

Et af de tre børn involveret i drukneulykken måtte have førstehjælp. Det var en voldsom oplevelse for familien.

- Vi så de kom op nedefra bådene, hvor en af redderne havde et barn i armene. Jeg tænkte, at det jo ligeså godt kunne være min søn, lyder det fra familiefaren.

- Så kigger jeg den anden vej, men min kone, der er læge, fortæller at de laver hjertemassage på ham på båren ved siden af ambulancen.

Niels Vahman er taknemlig for livreddernes indsats.

- Man bliver jo ekstra berørt, når man har børn i den alder. Livredderne fandt dem langs stenene - hvis det ikke var for dem... Det er fantastisk arbejde, de gør.

Voldsom oplevelse: - Svært at finde ud af, hvad der skete

Elise Lundberg var taget med familien i havnen for at fange krabber.

- Min datter på 15 år stod og så en livredder komme ind på en vandscooter med et barn hen over sig. Det var voldsomt for hende, og det er skræmmende for os, der selv har børn, fortæller den 46-årige mor.

Snart var der sirener, folk, der løb og helikoptere i luften.

- Der var svært at finde ud af, hvad der egentlig skete, og hvor det var sket. Der var mange mennesker, men ud over dem, der arbejdede, var der helt stille. Folk stod langs klitterne og kiggede på helikopteren, der landede, fortæller Elise Lundberg, hvis familie er bekendt med området.

- Vi er altid meget forsigtige, når vi er herude. Vi kender til hestehullerne. Der har været flere ulykker omkring molen, så vi bader længere oppe ad stranden.

Cheflivredder John Mogensen viser, hvorfor det er så farligt at bade ved bølgebrydere. Video: Kenneth Meyer. Redigering: Martin Ekelund

Bad ikke omkring bølgebrydere

Chef-livredder Jens Mogensen tog til Hornbæk for at hjælpe, så snart han hørte om ulykken.

For ham er beskeden klar: Bad ikke omkring bølgebryderne!

'Fare for understrøm!' Ved ulykkestedet. Foto: Kenneth Meyer

- Vi har forsøgt at gøre klart for folk, at de ikke skal bade omkring bølgebryderne. Problemet er, at det ikke ser farligt ud. Man skal vide lidt om det for at forstå, hvorfor det er farligt, fortæller cheflivredderen.

Alene tirsdag har livreddere i Nordsjælland samlet set måtte hjælpe otte mennesker tilbage på land.

- Vores interesse i det her er, at det ikke sker igen. Vi har i alt hevet fire ind på denne strand i dag, og yderligere fire andre steder på Nordsjælland.