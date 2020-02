Tre danskere anholdt i Marokko

To efterlyste og et af deres familiemedlemmer er blevet anholdt i Marokko

I en narkosag er tre danskere blevet anholdt i Marokko i det nordlige Afrika.

Det skriver TV2.

- Den danske ambassade i Rabat (Marokkos hovedstad, red.) vil yde sædvanlig konsulær bistand, skriver Udenrigsministeriet i en mail til TV2

TV2 citerer flere marokkanske medier samt et kinesisk nyhedsbureau for, at to af danskerne er blevet anholdt, da de er efterlyst af dansk politi i en større narkosag.

Anholdelse fandt sted i Tanger i det nordligste Marokko i den tredje persons lejlighed.

TV2 beretter videre om, at der ved ransagningen af lejligheden er blevet fundet er større pengebeløb og en ukendt mængde hash, mens at de anholdte personer har opholdt sig i Marokko illegalt.

To personer skal udleveres til Danmark, mens det endnu ikke er besluttet, hvad den tredje skal sigtes for, men det menes, at han har hjulpet med logistik og finansiering i sagen.