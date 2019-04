Tre danskere dræbt i blodigt terrorangreb: Det ved vi indtil nu

Tre danskere har mistet livet under en serie af eksplosioner, der søndag ramte Sri Lanka og dræbte mindst 207 mennesker

En af årets absolut helligste dage for kristne verden over blev søndag forvandlet til et gruopvækkende mareridt, da Sri Lanka i løbet af morgenen og formiddagen blev ramt af i alt otte blodige eksplosioner.

Foreløbig 207 mennesker, heraf 36 udlændinge, mistede livet under angrebene, som fandt sted på hoteller og i katolske kirker. 450 er såret.

Udenrigsministeriets Borgerservice bekræfter, at tre danskere er blandt de dræbte, og at deres pårørende er underrettet.

Hoteller og kirker ramt

Eksplosionerne ramte i landets hovedstad, Colombo, samt i byerne Dehiwela og Negombo, der ligger nær hovedstaden.

De tre ramte kirker er St. Sebastian's i Katuwapitiya, der ligger nord for Colombo, St. Anthony's Kirke i Kochcikade, Colombo, og en kirke i Batticaloa i Den Østlige Provins.

De første tre hoteller er Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel og Cinnamon Grand Colombo.

Søndag formiddag dansk tid blev landet ramt af yderligere to eksplosioner, hvoraf den første ramte et fjerde, mindre hotel tæt ved byens zoologiske have.

Kort efter ramte den ottende eksplosion i en forstad nord for Colombo.

13 anholdt for terror

13 personer er anholdt for søndagens bombeangreb i Sri Lanka, oplyser journalisten Azzam Ameen fra BBC.

Tidligere lød meldingen fra landets premierminister ellers, at kun syv var anholdt.

Resten af de anholdte blev ifølge BBC pågrebet, da politiet opdagede et hus i Sarikkamulla, der angiveligt skulle bruges som gemmested for gerningsmændene.

Den srilankanske forsvarsminister betegner på et pressemøde angrebene som 'terror' og siger videre, at alle de skyldige vil blive fængslet så hurtigt som muligt.

De er ifølge forsvarsministeren blevet identificeret.

Myndighederne i Sri Lanka har indført et natligt udgangsforbud med øjeblikkelig virkning.

Det er uklart, hvornår det vil blive ophævet. Samtidig har landets regering lukket ned for alle større sociale medier og beskedtjenester.

Myndigheder blev advaret

Angrebet kom som et gigantisk chok på en af årets helligste dage for klodens kristne, men måske ikke fuldkommen ud af den blå luft.

I hvert fald oplyser Sri Lankas politichef, Pujuth Jayasundara, at myndighederne allerede for ti dage siden blev advaret om risikoen for koordinerede angreb på forskellige mål, herunder angreb mod kendte kirker.

Politichefen henviste til efterretninger fra udlandet om selvmordsangreb, som skulle være planlagt af en radikal muslimsk gruppe i Sri Lanka - gruppen NTJ (Det Nationale Thowheeth Jama'ath).

Ingen har dog endnu taget ansvaret for dagens terrorangreb.

Sikkerheden er skærpet

NTJ er tidligere sat i forbindelse med vandaliseringer af Buddha-statuer i Sri Lanka. Der har været en ti år lang pause i kampene i landets 26 år lange borgerkrig mellem myndighederne og tamilske separatister. Frem til 2009 stod oprørene jævnligt bag bombeangreb i hovedstaden.

Mindst 100.000 mennesker mistede livet under den langvarige konflikt, som blev afsluttet, da militæret gennemførte en langvarig og omfattende storoffensiv mod De Tamilske Tigre. Bevægelsen blev dengang totalt nedkæmpet.

Sikkerheden er nu blevet skærpet over alt i Sri Lanka, som har omkring 22 millioner indbyggere.

70 procent er buddhister, 12,6 procent er hinduister, 9,7 procent er muslimer og 7,6 procent er kristne, viser en statslig opgørelse fra 2012.

- Virker meget velovervejet

- Vi gør alt, hvad vi kan

Klokken 18.30 holdt statsministeren et pressemøde om de tragiske angreb, hvor han udtrykte sin dybeste medfølelse med både familierne til de danske ofre og det hårdt prøvede srilankanske folk.

- Min dybeste medfølelse går til de danske ofres familie. Der er ikke ord for, hvad de netop nu må gennemleve. Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe de ramte danskere, sagde en tydeligt berørt Lars Løkke og understregede vigtigheden af, at den frie verden må stå fast, når tragedierne rammer.

Forsvaret sender fly

Et fly fra Forsvaret fløj søndag aften fra Danmark til Sri Lankas hovedstad, Colombo. Det har til formål at hjælpe nødstedte danskere, oplyser centerchef fra Udenrigsministeriets Borgerservice, Ib Petersen, til Ritzau.

- I flyet vil der være folk fra Udenrigsministeriets Borgerservice, politiet og akutberedskabet med det formål at bistå danskere, der måtte have behov derude, siger han.

Udenrigsministeriets Borgerservice anslår, at der opholder sig omkring 1000-2000 danskere i Sri Lanka lige nu.

