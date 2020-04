Tre døde på dansk plejehjem efter coronaudbrud

Plejehjemmet Bavne Ager i Gilleleje i Nordsjælland, er særdeles hårdt ramt af coronaepidemien.

Tre beboere er døde, efter de blev smittet med corona, mens yderligere 10 beboere er smittet med sygdommen.

Det oplyser OK-Fonden, der driver plejehjemmet til Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er flere af de smittede beboere hårdt medtaget af sygdommen.

Kæmpet mod corona i uger

I flere uger har plejehjemmet kæmpet med at få styr på den voldsomt smitsomme sygdom.

Allerede 13. marts blev den første beboer konstateret smittet.

Det var dagen efter Mette Frederiksen på et historisk pressemøde, havde beordret Danmark lukket ned.

Foruden de i alt 13 smittede beboere på plejehjemmet, er seks ansatte også testet positiv for corona.

To af de ansatte er raskmeldte igen, mens fire fortsat er syge.

En beboer er kommet sig og blevet raskmeldt efter smitten.

Som en del af nødberedskabet er udendørstestfaciliteter opsat udenfor hospitalet i Hillerød. Foto: Allan Andersen

Medie: Ansatte testes

Ifølge lokalmediet Netavisen Gribskov er personalet på Bavne Ager mandag blevet bedt om at møde op på Nordsjællands Hospital Hillerød. Her skal de testes for corona.

Det sker i telte opstillet specielt til formålet.

Ekstra Bladet har mandag eftermiddag forgæves forsøgt at få en kommentar fra OK-Fondens administrerende direktør Ulrik Arendt-Jensen.

Virksomhedens presseafdeling oplyser, at han først vil kommentere på sagen tirsdag.