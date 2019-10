Tre dømt: Afstraffede retarderet mand med knojern

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En narkogæld blev voldsomt meget dyrere for en 22-årig mand end de 1650 kroner, som gælden lød på.

Han blev 14. juni i år hentet på sin bopæl af tre unge mænd i alderen 17-18 år og taget med ud på en strand, hvor han blev slået så eftertrykkeligt med et knojern, at han brækkede kæben.

De tre unge er nu blevet idømt fængsel i henholdsvis tre og fire måneder, skriver anklagemyndigheden på Twitter.

På baggrund af en narkogæld på 1.650 kr., blev en 22 årig mand i juni hentet på sin bopæl af 3 unge mænd i alderen 17-18 år og taget med ud på en strand, hvor den 22 årige blev slået med et knojern hvorved han brækkede kæben. Idømt hhv. 3 og 4 måneders fængsel. #anklager /rjo — AnklagerSydjylland (@AnklagerSJYL) October 11, 2019

JydskeVestkysten, der har været til stede under retssagen, skriver, at manden er moderat mentalt retarderet med en IQ på 40, hvilket er langt under det normale.

I deres dækning fremgår det, at de tre mænd hentede den unge mand i hans lejlighen i Sønderborg Centrum, hvor han fik tre timer til at skaffe penge til at betale narkogælden tilbage.

- Jeg prøvede i tre timer at skaffe penge. Jeg prøvede alt, men jeg fik nada (ingenting, red.). Da vi kører, og jeg hører noget om en strand, så ved jeg godt, hvad klokken er slået. Jeg ved godt, hvad der skal ske. På vejen derud viser han mig sit knojern, og jeg vidste, jeg skulle have klø. Sådan er det i det miljø, forklarede den unge mand i retten i følge JydskeVestkysten.

I retten kunne han ikke huske, hvem der slog ham.

- Vi gik først og røg en smøg. Så gik jeg foran op til en bænk, og så blev jeg slået ned bagfra. Jeg tror, jeg var bevidstløs i fire-fem minutter. Da jeg vågne, har jeg ondt i hovedet, spytter blod op - og jeg kan mærke, min kæbe er brækket, forklarede den 23-årige.

Han fik i følge JydskeVestkysten brækket kæben seks steder og måtte leve af flydende kost i ti uger.