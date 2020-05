Tre dømt for røveri mod sexkunde

Tre mænd er i dag dømt for røveri mod en direktør i Snekkersten, som efter besøget af en ungarsk escortpige 'Elvira', blev opsøgt af mændene, der var 'chauffører' for pigen.

De truede direktøren og forsøgte at presse ham til at betale 250.000 kr., fordi escortpigen havde været længere hos ham end aftalt. Men røverne endte med at stikke af i hans BMW Alpina med en computer.

Retten i Helsingør idømte den 28-årige Stefan Kurland to år og ni måneders fængsel. Seks måneder af straffen er en rest fra to tidligere domme for blandt andet røveri. Han, der er svensk statsborger, blev udvist med et indrejseforbud i 12 år. Stefan Kurland ankede på stedet til frifindelse.

Han er tidligere idømt seks års fængsel for et hjemmerøveri i Klampenborg, hvor et sovende ægtepar blev truet med pistol til at udlevere deres dankort og pinkoder.

Direktør om røveri efter besøg af escortpige: - Fuck, nu er det slut

En 41-årig mand, der ikke tidligere var straffet, fik halvandet års fængsel og modtog dommen.

En 47-årig mand blev også fundet skyldig, men sanktionen over ham falder først senere, fordi han er ved at blive mentalundersøgt.

Kørte galt under politijagt

Stefan Kurland blev også dømt til at betale 220.000 kr. i erstatning, fordi han seks dage efter røveriet, der skete 6. januar i år, kørte galt i den røvede BMW på flugt fra politiet. En patrulje satte efter muskelbilen i Københavns indre by og jagten gik med op til 171 km/t, før Stefan Kurland kørte galt i Vasbygade.

Bilen ramte en lysmast, rev elledninger ned, og kørte ind i en Ingo tankstation og brød i brand. To mænd flygtede fra bilen. Den 28-årige erkendte i retten, at han kørte bilen, mens den 47-årige benægtede, at han var med i bilen. Hans mobil blev fundet knust på ulykkesstedet.

Tre tiltalt for røveri mod escortkunde: - Han bestilte kokain og en luder

Røveriet mod direktøren i Snekkersten skete, efter at han bestilte escortpigen på escortguide.dk klokken fem om morgenen.

Hun blev kørt af den 28-årige og den 41-årige op til huset, og de modtog 5000 kr. kontant. Senere på dagen betalte direktøren via Mobilepay endnu 7500 kr., fordi han gerne ville beholde pigen, der først forlod villaen 12 timer efter, at hun kom.

Hun blev hentet af de to chauffører, der nu inviterede sig selv ind i huset og sagde: - Vi har et problem, vi skal tale med dig om. Du skylder os penge!

Påstanden var, at pigen havde været der halvanden time længere end aftalt. Det kostede 2500 kr., men beløbet steg så til 25.000 kr. og til sidst til 250.000 kr.

Blå latexhandsker

Undervejs kom den 47-årige op til huset, iført blå latexhandsker, og spurgte om 'problemet var løst'. Direktøren tænkte, 'fuck, nu er det slut'.

Ifølge de to andre tiltalte, så var han 'bagmanden', der sørgede for, at smide folk i vejkanten, når han var færdig med dem. Den 47-årige var kun i huset tre-fem minutter, men hans truede adfærd var led i røveriet, fandt retten.

Direktøren opdagede, at en person imens var inde i hans datters anneks, hvorfra det blev stjålet smykker. Datteren var ikke hjemme.

Retten i Helsingør fandt det ikke bevist, at det var nogen af de tiltalte, som stjal smykkerne. Det kunne ikke udelukkes, at en indbrudstyv tilfældigt var på spil på samme tid, som direktøren blev røvet, mente retten.