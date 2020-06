Tre dræbt i ulykke: 26-årig varetægtsfængslet

RETTEN I ODENSE (Ekstra Bladet): Mandag eftermiddag blev den 26-årige mand, som søndag aften var involveret i en ulykke, hvor tre personer omkom, fremstillet i grundlovsforhør.



I en snavset, orange T-shirt og et par sorte arbejdsbukser satte den høje, tynde, unge mand sig i stolen i midten af retssalen. Helt lænet tilbage og med armene og benene over kors lyttede han til den sigtelse, som blev læst op. Manden er sigtet for uagtsomt manddrab, spirituskørsel, flugt fra ulykkesstedet og hastighedsforseelse.



Dommeren spurgte manden, om han selv ønskede at forklare sig i retten. Det ønskede den 26-årige ikke, og derfor blev en forklaring, som blev afgivet af den sigtede tidlig mandag morgen, i stedet læst op.

Drukket øl

Sammen med en kammerat havde den 26-årige unge mand drukket nogle øl på Den Røde Kro i Bogense om eftermiddagen op til, at ulykken skete. Selv mener han, at det var omkring fire til fem øl fra klokken 15.30 til klokken 20.

Kammeratens forklaring blev ligeledes læst op under grundlovsforhøret. Han mente modsat den 26-årige fører af bilen, at der blev drukket mellem otte og ni øl i stedet. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra personalet på Den Røde Kro, men beskeden er, at man ikke ønsker at medvirke.

Efter turen på kroen havde venneparret hoppet i den 26-årige mands gulpladede Porsche Cayenne, der vejer over to ton, og i høj fart kørt ud af byen. Efter byskiltet blev bilen gasset endnu mere op. Ifølge vennen var farten omkring 140-150 kilometer i timen. Ifølge den sigtede var det 120-130 kilometer i timen.

Flygtet fra stedet

Personbilen, en Citroën C4, som de tre omkomne sad i, var ifølge den 26-årige mand pludselig svinget ud foran ham fra højre, hvorfor den unge mand ikke nåede at reagere.

Den 26-årige selv forklarede, at han mener, at personbilen muligvis havde undervurderet hans hastighed, da han selv erkender, at han kom kørende noget for stærkt. Fartgrænsen på strækningen er 80 kilometer i timen, så Porschen har kørt minimum 50 procent for stærkt, da den rammer C4'eren, der vejer mindst 500 kilo mindre end muskelbilen.

Sammenstødet havde været så voldsomt, at bagenden på personbilen var blevet skubbet helt op i kabinen og to personer var døde på stedet. De to venner i Porschen var sluppet med lette skader.

Efter sammenstødet var den 26-årige mand stået ud ad bilen og havde spurgt, om kammeraten var okay. Da kammeraten ikke havde slået sig mere end et brækket kraveben, var den 26-årige mand flygtet fra stedet hen over en mark. Her havde han ringet til sin kæreste, som havde hentet ham. Det var hos kæresten, den 26-årige senere på aftenen var blevet anholdt.

Varetægtsfængslet

Ulykken skete på Odensevej ved T-krydset mellem Odensevej og Assensvej umiddelbart uden for Bogenses bygrænse, og det blev anmeldt klokken 20.35 søndag aften.

Søndag aften var meldingen, at to personer var omkommet, og en tredje var kommet alvorligt til skade. Mandag omkom en tredje person dog. Alle tre omkomne var i familie med hinanden.

Den 63-årige kvinde, der først afgik ved døden mandag morgen, kom fra Esbjerg. De to øvrige personer, der omkom i på ulykkesstedet, er en 37-årig mand fra København og en 64-årig kvinde fra Vestfyn.

I Retten i Odense blev den 26-årige varetægtsfængslet indtil mandag 27. juli. Den 26-årige har dog kæret kendelsen, hvorfor afgørelsen om varetægtsfængsling skal gå videre til Landsretten. Indtil Landsrettens afgørelse er manden varetægtsfængslet.