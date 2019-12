Tre dræbt under angreb hos den russiske efterretningstjeneste

Tre personer er dræbt i det centrale Moskva efter et skyderi i receptionen hos den russiske sikkerhedstjeneste, FSB, torsdag eftermiddag.

Det skriver russiske medier som The Moscow Times og nyhedsbureauet Reuters. Mindst en af de dræbte skulle være en politibetjent.

Det centrale Moskva er spærret af, mens skud har lydt i gadebilledet.

Det russiske politi har ved 17.15-tiden bekræftet, at et skyderi har fundet sted, og at det har 'neutraliseret' gerningsmanden.

Et øjenvidne flygter fra gerningsstedet efter en voldsom skudsalve. Video: Fishy_god / Instagram

Kampklædte betjente i det centrale Moskva. Foto: Shamil Zhumatov/Ritzau Scanpix

En politibil blokerer en gade rundt om FSB's hovedkvarter. Foto: Shamil Zhumatov/Ritzau Scanpix

På flere videoer på Twitter kan man se og høre, at der bliver skudt, mens tungt bevæbnede betjente evakuerer folk fra området.

Tidligere torsdag fortalte et vidne til Reuters, at hun havde hørt pistolskud i samme område.

En video, der blev delt på sociale medier, viser flere mennesker, der ligner politibetjente med geværer, som løber ned ad en nærliggende gade.

Skyderiet kommer kun få timer efter Ruslands præsident, Vladimir Putins, årlige pressekonference. Præsidenten er blevet orienteret om skyderiet, siger en talsmand ved Kreml.

FSB er Ruslands moderne efterretningstjeneste. I tiden under Sovjetunionen gik det under det velkendte navn KGB.

Kampklædte betjente i det centrale Moskva. Foto: Shamil Zhumatov/Ritzau Scanpix

