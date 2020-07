Tre drenge anholdt efter grov vold ved badesø

Efter et angreb med kniv og køller ved Sejs nær Silkeborg natten til søndag har politiet anholdt tre mistænkte.

Det oplyser politikommissær Bent Riber Nielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi mandag.

Sagen drejer sig om, at to mænd i på 23 og 24 år blev overfaldet, efter at de havde spurgt en pige, om hun ville deltage i nøgenbadning med dem.

Politiet oplyste mandag formiddag, at den pågældende teenagepige er afhørt. Hun var blot til stede og er ude af sagen.

Grundlovsforhør

De tre anholdte er 15 og 16 år. De fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Viborg tirsdag formiddag, oplyser politikommissæren.

De to ofre i sagen er 23 og 24 år. De havde været med til en havefest, da de lidt før klokken to natten til søndag ville bade nøgne ved et badested i Sejs Snævringen tæt ved Borre Sø.

På vejen så de en tilfældig pige og spurgte, om hun ville deltage. Det ønskede hun ikke. Derefter hoppede de selv i vandet, har politiet tidligere oplyst.

Men da svømmeturen var slut, dukkede flere op - og de overfaldt så mændene, hvoraf den ene blev stukket i maven med kniv og måtte til behandling på sygehuset i Skejby.

Hans kammerat blev kørt til skadestuen i Viborg med flere knuste ansigtsknogler, muligvis en brækket næse og et knivstik i låret.