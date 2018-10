Tre drenge filmede Kristine have sex: De skulle være straffet hårdere

19-årige Kristine Frost ser det som et positivt signal, at de tre drenge undgik øjenkontakt med hende ved retten

19-årige Kristine Frost er på den ene side lettet, men på den anden side er hun også en smule skuffet.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet på dagen, hvor tre jævnaldrende drenge er blevet dømt for at have optaget og delt en video, hvor Kristine Frost har sex med en tre år ældre fyr.

Lettet, fordi hun føler, at der nu er sat et foreløbigt punktum i sagen. Hun kan lægge oplevelsen delvist bag sig, og hun kan nu i højere grad koncentrere sig om sin handelsskole.

Men hun føler sig også skuffet.

- Jeg synes, at det er en meget mild straf, de har fået i forhold til, hvor meget jeg har gået rundt med, og hvor længe jeg har været påvirket af det hele, siger Kristine Frost til Ekstra Bladet.

Filmede sex på værelse

Det var 10. december 2016, at hun tog hjem til en fyr. Hun troede, at de to var alene på hans værelse. Men på værelset ved siden af sad fire drenge fra hendes skole. De filmede i smug, at Kristine Frost havde sex med fyren. De gjorde det gennem sprækken mellem døren og gulvet.

Siden delte drengene videoen med andre på handelsskolen. Og en lydsekvens fra videoen blev delt på snapchat.

Tre af drengene blev tirsdag dømt, efter at de på forhånd havde tilstået. Den fjerde dreng nægter sig skyldig og skal have sin sag for senere.

Kristine blev filmet gennem et nøglehul: 'Det er da hende fra pornofilmen'

Dommer Anders Munch-Jensen mente, at det skulle koste to af drengene 14 dages betinget fængsel. Den tredje dreng havde en mere aktiv rolle. Han blev idømt 40 dages betinget fængsel og samfundstjeneste.

Desuden blev de tre dømt til at betale Kristine Frost en torterstatning på 15.000 kroner.

Skuffet over straf

Når det gælder torterstatningen havde Kristine Frost ikke forventet mere. Men hun fortæller til Ekstra Bladet, at hun gerne havde set, at retten havde givet drengene en hårdere straf.

- Jeg kan ikke sige konkret, hvilken afgørelse jeg ville have haft. Jeg havde gerne set, den havde været højere, siger Kristine Frost.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kristine Frost er overrasket over al den opmærksomhed, som hun har fået, efter hun har valgt at stå frem med sine oplevelser. Privatfoto

Kristine Frost var ikke selv til stede, da dommen blev givet. Hun fortæller, at hun prioriterede at lave en projektopgave derhjemme. Fordi hun formentlig skal vidne, når den fjerde dreng skal have sin sag for, fik hun også at vide, at det ville være en dårlig idé at møde op.

Men da første retsdag blev afviklet tirsdag i sidste uge, troppede hun op med sine veninder og noget familie. Kristine Frost ventede udenfor, mens sagen blev afviklet. Og hun så de tre nu dømte drenge ankomme og tage af sted fra retten.

Undgik øjenkontakt

Hun fortæller til Ekstra Bladet, at hun forsøgte at få øjenkontakt med dem.

- De turde ikke kigge på mig. Det var egentlig nok en positiv oplevelse for mig. Det siger lidt om, at de godt kan se, at det var forkert, hvad de gjorde. Og at de var kede af, hvad de har udsat mig for, forklarer Kristine Frost.

Ellers er hun overrasket over, hvor stor interesse der har været for at høre hendes historie. Tirsdag er hun blevet interviewet af en lang række medier. Og hun var med i Aftenshowet.

Det hele er med til at gøre det nemmere at komme videre, fortæller hun.

- Jeg har fået lettet mine skuldre lidt. Det er som at sætte et punktum bare ikke helt, forklarer hun.

Går stadig på skolen

For i morgen er der endnu en skoledag. De fire drenge går stadig på Svendborg Handelsgymnasium. Sagen har foreløbig ingen konsekvenser haft for dem.

Skolens rektor Søren Jan Rasmussen fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke ønsker at kommentere den konkrete sag. Han giver dog udtryk for, at skolen gennem hele forløbet har været i tæt dialog med Undervisningsministeriet om, hvad skolen kan og bør gøre.

- Helt generelt er det sådan, at vi lever i et retssamfund i Danmark. Når jeg træffer disciplinære foranstaltninger, så skal jeg gøre det med afsæt i, at jeg skal vide, hvad det er, der er foregået, siger Søren Jan Rasmussen til Ekstra Bladet.

- Det er ikke mig, der skal fælde en dom. Men når der på et tidspunkt foreligger en dom, så vil jeg kontakte Undervisningsministeriet igen og få råd og vejledning om, hvordan vi eventuelt skal forholde os.

Det er den proces, som skal i gang nu.

Kammerat viste video

Retten i Svendborg har imidlertid fundet det bevist, at tre af de fire drenge er skyldige. Kristine Frost har tidligere til Ekstra Bladet fortalt, hvordan hun oplevede det hele dengang.

Det var først 23. januar 2017 - altså mere end en måned efter optagelserne, at den dengang 17-årige pige fandt ud af, at der florerede en sexvideo blandt skolens elever.

En video, som hun selv - helt uden at være klar over det - medvirkede i.

Videoen blev kaldt 'Kristine Frost - mine damer og herrer'.

- Min kammerat viste mig videoen på skolen. Så sagde han, at han godt vidste, at det ikke var mig, der var på videoen. Han ville ikke tro på, det var mig. Så begyndte jeg at græde, og så kunne han jo regne ud, at det var mig, siger Kristine Frost til Ekstra Bladet.

Blev kaldt for klam

Det er knap to år siden, at Kristine Frosts verden for hende føltes som om, at den styrtede sammen. Kristine Frost var på vej til kantinen på sin skole, da hun gik forbi en gruppe drenge fra 3.g.

- Jeg hørte en af dem sige 'det er da hende fra pornofilmen. Fuck hun er klam', siger Kristine Frost.

- Jeg følte mig helt blottet. Sex er jo det mest private og hellige, man kan have. Ingen skulle se mig i den situation, men den blev snuppet fra mig og vist til alle. Drengens kommentar fik mig til at føle, at det var mig, der var noget galt med - at jeg virkelig var 'klam', som der blev sagt. Jeg følte mig ulækker, og jeg var flov, siger Kristine Frost.

Gik i panik

Bagefter tog hun hjem til sin mor og græd og græd. Hun var helt i panik og havde egentlig mest af alt lyst til at skifte navn, stoppe på sin skole og flytte til den anden ende af landet.

Men hendes mor gav hende det råd, at der var to muligheder. Enten skulle hun gå til politiet. Eller også skulle hun benægte, at det var hende, der var på videoen.

Den unge mand på videoen mente derimod, at det var bedst at lade det hele ligge.

Blev konfronteret flere gange

Det råd gik hun og tænkte over i flere måneder uden at beslutte sig. Hun fortsatte på skolen. Her oplevede hun, at hun flere gange blev mødt med fordømmelse.

Fire måneder gik der, mens Kristine Frost tænkte over rådet fra sin mor. Så oplevede hun, at nogle andre piger stod frem og fortalte om deres oplevelser.

Det gav hende modet til at sende en mail til politiet.

Stor var hendes undren derfor, da hun ikke hørte noget fra politiet efterfølgende.

Hun hørte ikke en lyd.

Hendes veninder opfordrede hende derfor til at fortælle skolen om det skete.

Hun betroede sig til en lærer, som orienterede skolens ledelse. Og ledelsen har siden kontaktet politiet. To måneder efter den første mail til politiet, fik hun endelig besøg på skolen.

Og siden er sagen kørt derfra.