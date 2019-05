Tre fængslet efter 1. maj

Politiet havde sin tørn med at holde menneskemængden i ro under fejringen af 1. maj i København. 22 personer blev anholdt, og tre af dem er varetægtsfængslet

Tre personer blev torsdag formiddag fremstillet i Københavns Dommervagt og varetægtsfængslet efter fejringen af 1.maj i hovedstaden. Der var optøjer flere gange, og i alt 22 personer blev anholdt.

De tre, der skulle fremstilles i dommervagten, var alle sigtet for vold mod tjenestemand.

Kastede kaffekop

En af de fremstillede var en 27-årig mand, som er sigtet for at have kastet en kaffekop mod politiet og for at have ramt en betjent på armen med koppen.

Manden afgav forklaring i retten, hvor han fortalte, at han slet ikke havde planlagt at deltage i demonstrationen.

Alligevel var han endt på Israels Plads med nogle bekendte, hvor han beskrev demonstrationen som fredelig.

Senere endte det i tumult på Fælledvej, hvor han påstod, at flere af hans bekendte blev slået med knipler af betjente i uniform. Manden blev ikke selv ramt, men han fortæller, at han var bange, og at han i afmagt kastede koppen.

Manden nægtede at have ramt en betjent, men kendte sig skyldig i at have kastet koppen, som han ifølge eget udsagn kastede mod jorden foran betjentene.

Tidligere dom

Den 27-årige har en tidligere betinget dom fra december, som også omhandlede vold mod tjenestemand i funktion. Her var der tale om DSB-kontrollører.

Dommeren fandt, at der var en begrundet mistanke i sagen og besluttede, at varetægtsfængsle manden i foreløbigt 13 dage.

Under fængslingen skal manden tilses af en læge med henblik på en psykiatrisk undersøgelse.

De to andre sigtede personer i dommervagten fik ligeledes 13 dage bag tremmer.

Politiet i København anholdt i alt 22 personer i forbindelse med fejringen af 1. maj. 12 af dem var sigtet for vold mod politiet, mens de øvrige blandt andet var sigtet for brud på maskeringsforbuddet og fornærmende tiltale mod politiet.