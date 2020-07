Tre fængslet efter familieopgør

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Et internt opgør i en kriminel familie endte i tumulter i Ryparken på Østerbro i København søndag aften, hvor en 25-årig mand blev kørt på Rigshospitalet med en snitlæsion på venstre hånd og skader på højre øje.

Angiveligt truede to familiemedlemmer på 36 og 51 år samt en anden 25-årig, der ikke er medlem af familien, med at slå ham ihjel og stak ud efter hans hals med en kniv. Men han undveg knivstikket.

I dag blev de tre formodede voldsmænd fremstillet i Københavns dommervagt og varetægtsfængslet i 17 dage, sigtet for grov vold og trusler på livet.

De nægter sig skyldige, men var villige til at udtale sig i dommervagten. Det skete dog bag lukkede døre af hensyn til opklaringen.

Motivet uklart

Ekstra Bladet erfarer, at politiet endnu ikke har et klart motiv til det interne familieopgør. Men både to af de sigtede og offeret er godt kendt af politiet for kriminalitet.

Trods de sigtedes kriminelle baggrund nedlagde dommer Mette Bytofte navneforbud for dem alle.

Politiet blev alarmeret til boligområdet Ryparken kort før klokken 18.51 søndag. Der blev også sendt akutlæge og ambulance på meldingen om knivstikkeri.

Den 25-årige blev kørt på hospitalet, og mens han lå på båren med et voldsomt ’sæbeøje’ og en forbinding om sin venstre hånd, udslyngede han skældsord efter gerningsmændene, fortalte Ekstra Bladets fotograf på stedet.

Ifølge sigtelsen skete overfaldet på gaden i Ryparken. De tre sigtede skal efter aftale, i forening og efter fælles forståelse have angrebet den 25-årige med et baseballbat mod hans højre øje og givet ham slag og spark mod overkroppen, mens han lå ned.

Desuden blev der stukket ud mod hans hals, men han undveg knivstikket og blev i stedet ramt i hånden.

Imens råbte voldsmændene, at den 25-årige skulle slås ihjel.