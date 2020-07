Tre fængslet for rockerdrab: Skuddræbt under motorcykelræs

Tre mænd er nu tiltalt for at jagte og dræbe medlem af rockergruppen Cossacks med en fortid som marinesoldat efter biljagt på hovedvej 850 i Texas

Hvorfor skulle Brandon Edwards dø? Hvorfor skulle det 33-årige medlem af rockergruppen Cossacks dræbes af skud under en hidsigt jagt på hovedvej FM850 vest for Tyler i Texas?

Det har offentligheden stadigvæk ikke fået indblik i.

Men nu har en grand jury under Smith County Sheriff's Office tiltalt tre fængslede mænd for at have affyret de dræbende skud mod den unge familiefar med flere udsendelser som soldat bag sig.

En af dem har under dæknavnet 'Barcelona' været højt placeret i samme rockergruppes regionale hierarki.

Bitter rivalisering

Meget tyder på, at drabet kan være resultatet af en forbitret, intern rivalisering. Overfor politiet skal kilder i miljøet have bekræftet, at netop 'Barcelona' alias latinoamerikanske José Valenzuela har givet anledning til konflikter i rockergruppens chapter i Texas.

Det oplyser tv-stationen KLTV.

De tre drabstiltalte mænd Jeffrey Griffin, Joshua Tibbits og José Valenzuela er her fotograferet efter deres anholdelse. Foto: Smith County Sheriff's Office

Brandon Edwards, der har en fortid som kontraktansat soldat i US Marine Corps, blev 2. maj i år fundet dræbt af skud affyret fra håndvåben på hovedvej 850. Mandens motorcykel lå i vejkanten nærheden af hans lig. På overkroppen bar han en læderjakke med Cossacks-rygmærke.

Der blev fundet fundet forskellige patronhylstre, som indikerer, at der var flere drabsmænd.

Drabet er blevet efterforsket i et tæt samarbejde med den nyetablerede Texas Anti-Gang Unit, TAGU.

I opklaringsarbejdet har politiet benyttet sig af ransagninger og skaffet private video-optagelser af de tre personer, som nu er tiltalt og som før fundet af Brandon Edwards blev set jagte den nu afdøde motorcyklist i en Dodge Ram-truck.

De kørte med høj hastighed i østlig retning med kurs mod Tyler og Dallas.

Far til to døtre

De tiltalte er udover José 'Barcelona' Valenzuela hans to kammerater, Jeffery Ryan Griffin og Joshua Ray Tibbitts,

De tre mænd på 31, 30 og 29 år blev anholdt og varetægtsfængslet tre og fire dage efter det fatale motorcykelræs.

I tiltalen indgår også mulige overtrædelser af bestemmelserne om organiseret kriminalitet. Hvad det nøjagtig dækker over, har ikke været fremme i amerikansk presse.

Den dræbte Brandon Edwards havde en fortid som udsendt soldat. Han trak sig tilbage på grund af fysiske skader i 2006. Foto: Privatfoto

I en officiel meddelelse udtaler sherif Larry R. Smith, at der har været tale om en særdeles kompleks efterforskning.

Brandon Edwards efterlader sig ifølge familiens mindeside hustruen Star og parrets to døtre. Han nåede at deltage i flere udsendelser som soldat, før han forlod forsvaret som følge af fysiske skader i 2006.

