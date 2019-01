Tre for retten efter gadekampe: Amok over partileder

Da den kontroversielle partileder Rasmus Paludan fra partiet 'Stram Kurs' i sommer mødte op i ghettoen Ringparken i Slagelse endte en moddemonstration i gadekampe med politiet, hvor maskerede uromagere kastede med sten, flasker og fyrværkeri.

Der blev også stukket ild til en bil, og politifolk med automatvåben måtte beskytte brandfolkene under slukningsarbejdet.

Nu har Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi rejst sigtelse mod tre af demonstranterne for opløb og vold mod politiet. De tiltalte er en 19-årig dansker og to af anden etnisk herkomst på 45 og 23 år.

De stilles for retten i Næstved 22. januar, hvor sagen ventes afgjort som en tilståelsessag.

De tre er alle sigtet for at have deltaget i grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, også kaldet 'opløb', sammen med en større gruppe af både identificerede og uidentificerede personer.

De løb ifølge sigtelsen ud fra en sti ved Kierulffsvej og råbte skældsord mod Rasmus Paludan og spærrede for trafikken på Ndr. Ringgade.

Den 19-årige og den 23-årige, der tidligere er straffet for vold, kastede ifølge sigtelsen en røggranat og flere sten mod politiet på Ndr. Ringgade og ophidsede andre til blandt andet at kaste flasker efter betjentene.

Endvidere begik den 19-årige og den 45-årige vold mod betjente på Kierulffsvej, hvor den 19-årige skubbede en betjent i brystet, mens den 45-årige kastede en plasticflaske og en jordklump mod politiet.

Politiet har også tiltalt den 19-årige for at optræde maskeret under demonstrationen og for at have besiddet en røgbombe uden tilladelse.

Anklagemyndigheden vil muligvis begære den 45-årige udvist af Danmark.

Tumulterne skete den 24. juli sidste år ved 17-tiden.

Dagen før havde Rasmus Paludan, også iført skudsikker vest, og hans parti demonstreret i ghettoen på Motalavej i Korsør. Her kom det også til tumulter og påsatte brande.

Beboerne i Korsør var ifølge Rasmus Paludan ikke forberedt på, at 'Stram Kurs' kom, men siden rygtedes det, at han sagen efter ville komme til Ringparken i Slagelse. Her stod en moddemonstration så klar.

- Det var noget af en skræmmende oplevelse. Det var det mest voldelige angreb, vi hidtil har oplevet. Politiet måtte sætte hunde ind efter bare et minut. Men heldigvis var politiet velforberedte den dag i modsætning til tidligere, siger Rasmus Paludan til Ekstra Bladet om optøjerne i Slagelse.

Politiet sigtede 17 personer efter tumulterne og flere retssager er formentlig på vej.