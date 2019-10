Tre forretningsfolk i grundlovsforhør: Sigtes for svindel til 20 millioner kr.

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Retten på Frederiksberg, Ekstra Bladet: Tre forretningsmænd på 30, 35 og 58 år fremstilles sent onsdag eftermiddag i Retten på Frederiksberg, hvor de sigtes for grov moms- og skattesvig til over 20 millioner kr.

De blev anholdt ved en stor politiaktion klokken syv i morges. De nægter sig skyldige.

Anklager Kirsten Pedersen, afdelingen for økonomisk kriminalitet, oplyste i starten af grundlovsforhøret, at mændene sigtes efter straffelovens § 289 om unddragelse af skat og afgifter af særlig grov karakter.

Bestemmelsen har en strafferamme på op til otte års fængsel.

Ifølge sigtelserne har den 58-årige gennem sit iværksætterselskab udstedt falske fakturaer til et håndværkerfirma syd for København.

Luksusbil beslaglagt i sag om millionsvindel

Det firma drives af den 30-årige sigtede og en 28-årig mand, der er anholdt i Malmø og som nu begæres udleveret til Danmark.

De to sigtes for i en række tilfælde at have angivet købsmoms for højt, så de uberettiget har fået refunderet moms for over 20 millioner kr.

Svindel i årevis

Det skal blandt andet være foregået med hjælp af de falske fakturaer, som den 58-årige udstedte. I grundlovsforhøret erkendte han en enkelt af sigtelserne.

Anklageren nævnte i sigtelsen beløb på blandt andet 12,3 millioner kr. og 8,3 millioner kr.

Den sidste sigtede, 35, var en del af håndværkerfirmaet, hvor de sigtede på 30 og 28 år står opført som direktører i virksomhedsregisteret.

Svindlen skal, ifølge sigtelserne, være foregået i perioden 2015 - 2019.

De tre sigtede fik alle navneforbud og dørene blev lukket til grundlovsforhøret med begrundelsen, at der er medgerningsmænd på fri fod og at sagen er i et tidligt stadie.

Ved aktionen onsdag morgen blev en femte mand også anholdt, men han er løsladt igen.

Ekstra Bladet kunne tidligere i dag oplyse, at politiet i forbindelse med sagen har beslaglagt en sort luksusbil, en Lamborghini, på en adresse i Kastrup.

Politiet har efterforsket sagen i længere tid. Det er sket i et samarbejde mellem Københavns politi, SØIK, Rigspolitiets IT-efterforskere NC3 og svensk politi.

Politiet kræver de tre varetægtsfængslet. Grundlovsforhøret er endnu ikke slut.