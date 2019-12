Tre franske redningsfolk dør i helikopterstyrt

En helikopterulykke nær Marseille i Frankrig har kostet tre franske redningsfolk livet.

Helikopteren styrtede under en rednings- og rekognosceringsmission i Sydfrankrig, som flere steder er ramt af oversvømmelser.

Det meddeler det franske indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Mens helikopteren fløj i området søndag aften, mistede den kontakt til både radio og radar.

De tre redningsarbejdere blev fundet døde klokken 01.30 mandag nær byen Rove.

De omkomne er en pilot, en ingeniør og en brandmand, skriver nyhedsbureauet dpa.

Der har de seneste uger været flere dødsfald i Frankrig relateret til ekstremt vejr.

Søndag omkom to mennesker i oversvømmelser på den franske riviera.

Det skete, efter at regnvejr på ny havde ramt området. I sidste uge døde seks personer.

Her resulterede voldsomt stormvejr i blokerede veje, aflyste tog og oversvømmelser.

Der vil blive foretaget nærmere undersøgelser af ulykken, meddeler ministeriet.

I området Var døde en fårehyrde søndag, da han forsøgte at krydse et vadested med sin firehjulstrækker, skriver AFP.

Hans lig blev fundet sent søndag inde i bilen 300 meter fra det sted, hvor han sidst blev set.

Et andet sted i Var blev en ejer af flere stalde fundet død, to timer efter at han blev ført væk af vandet, mens han holdt øje med sine dyr.

Områderne Var og Alpes-Maritimes var søndag i alarmtilstand på grund af oversvømmelser.

Flere sports- og kulturbegivenheder blev aflyst i Frankrig på grund af det dårlige vejr, blandt andet Paris Saint-Germains fodboldkamp mod Monaco i den bedste franske række.