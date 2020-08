Tre fremstilles for skyderi

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

To mænd på 19 samt en 25-årig fremstilles netop nu i grundlovsforhør i Retten i Glostrup.

Trioen, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger har rockerrelationer, sættes af politiet i forbindelse med et skyderi, der fandt sted kort før midnat søndag aften på Brøndby Nord Vej i Brøndby.

Alle tre er i forvejen kendt af politiet. De to 19-årige har tidligere været tiltalt i samme sag vedrørende forsøg på manddrab. Tredjemanden, den 25-årige, var for nylig efterlyst af politiet for knivvold, ligesom han i forvejen er kendt for røveri.

'Ved skyderiet blev der skudt efter en bil, og den foreløbige efterforskning tyder på, at der kan være tale om en forveksling, hvilket den fremadrettede efterforskning skal afdække. Ingen kom til skade ved skudepisoden', skriver politiet i en pressemeddelelse.

I alt fem personer blev anholdt efter skyderiet. De øvrige er siden løsladt, da der ikke er grundlag for at fremstille dem i retten.

At der var et skyderi i samme område torsdag den 30. juli indgår i efterforskningen, men det er endnu for tidligt at sige, om der er en sammenhæng, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Politiet rykkede også ud efter skyderi i Brøndby torsdag. Det er endnu uklart, om der er sammenhæng mellem den seneste tids skyderier i området. Foto: Kenneth Meyer

Anklagemyndigheden har begæret begære lukkede døre i forbindelse med fremstillingen og derfor har Københavns Vestegns Politi ikke yderligere kommentarer for nu.

Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal skyderiet knyttes til en konflikt i rocker-miljøet, der inkluderer flere skudepisoder samt vold og hærværk.

Politi undersøger skudepisode