Tre kørelærere dømt for fusk

Tre kørelærere fra Randers er blevet idømt betingede fængselsstraffe for fusk. Samtidig er en af de dømte blevet frataget retten til at drive køreundervisning.

Det skriver amtsavisen.dk.

Retten i Randers valgte at idømme de tre tiltalte henholdsvis 20, 14 og 10 dages betinget fængsel.

En af de dømte skal endvidere indvilge i at modtage psykiatrisk behandling, hvis Kriminalforsorgen finder det nødvendigt.

De tre dømte arbejdede i en nu lukket køreskole i Randers.

De var tiltalt for i alt 28 forhold, men blev dømt for et mindre antal forseelser.

Sygdom og arbejdspres

Der blev blandt andet fusket med oplysninger om, hvem der havde forestået undervisningen af køreskolens elever, ligesom en række andre regler blev overtrådt.

Kørelærerne har forklaret, at sygdom og hårdt arbejdspres var årsag til ulovlighederne.

Ingen af de nu dømte har angiveligt opnået en personlig økonomisk gevinst.

Anklager Marianne Birck ønsker ikke at kommentere dommen, før hun har nærlæst præmisserne, oplyser amtsavisen.dk.

Sagen får ingen betydning for de 23 elever, som blev undervist af de tre kørelærere.