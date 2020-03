Tre kvinder anholdt for røveri

De tre kvinder og en mand er blevet anholdt efter et røveri mod et vekselbureau

Fredag blev et vekselbureau på Frederikssundsvej i Brønshøj udsat for et røveri.

Søndag skriver TV2 Lorry så, at tre kvinder og en mand er blevet anholdt i sagen.

Anholdelsen skete lørdag. Politiet jagter fortsat en gerningsmand fra røveriet. De fire personer vil blive fremstillet i grundlovsforhør søndag eftermiddag. Det er dog uvist, om der vil bliver krævet lukkede døre fra anklagerens side.

Det fortæller Espen Godiksen, der er central efterforskningsleder hos Københavns Politi, til TV2 Lorry.

- Det skyldes blandt andet, at der stadig er en gerningsmand på fri fod. Men jeg kan sige, at der ikke er nogen tilskadekomne.

Der er tale om rumænske statsborgere i alderen fra 20 til 49 år. Politiet vil ikke fortælle, om røverne fik et udbytte med sig, eller om de var bevæbnet.