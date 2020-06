Tre mænd anholdt for brutalt drab på 25-årig

To mænd på 24 år og en mand på 22 år er sigtet for drab på en ung mand i Tilst i februar

27. februar blev en ung mand skudt og dræbt på brutal vis, mens han sad i sin luksuriøse Range Rover SUV på en parkeringsplads i boligkvarteret Søhøjen i Tilst.

Nu - godt tre og en halv måned senere - er tre mænd blevet anholdt i sagen. De er alle sigtet for at have skudt og dræbt den 25-årige mand.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De tre mænd vil alle blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag formiddag.

'De sigtes alle for efter forudgående aftale og fælles forståelse at have skudt og dræbt en 25-årig mand i Tilst den 27. februar i år', oplyser politiet.

Alle tre sigtes for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder ved at have været i besiddelse af et 9 mm-skydevåben i forbindelse med drabet.

Derudover sigtes de to 24-årige mænd for forsøg på manddrab. Det sker, efter at de ifølge politiet i marts skal have planlagt at dræbe én eller flere personer.

SUV-bilens motor kørte stadigvæk, da vidnet Henrik Jørgensen løb ud af sit rækkehus efter skuddrabet, og og han hørte også enbil gasse op og køre væk i højt tempo.

Nabo så døende mand: Skydespil blev til virkelighed

SUV'en var automatisk sat i køregear og var banket ind i Henrik Jørgensens bil, så hele bagpartiet var smadret.

Opgør i kriminelt miljø

Et af de motiver, politiet har arbejdet med, er at drabet kan være et internt opgør i en bande.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var den 25-årige mand medlem af den såkaldte Kalmargadebande. En gruppering i det nordvestlige Aarhus præget af drenge og unge mænd med somalisk baggrund. Den mulige tilknytning har politiet ikke villet kommentere.

Læs Ekstra Bladets baggrund om sagen her:

Range Rover-drab: Magtkamp i bande

Ekstra Bladet talte efter skuddrabet med Michael Kjeldgaard, politiinspektør i Østjyllands Politi.

- Jeg kan bekræfte, at vores efterforskning peger i retning af, at skyderiet var led i et internt opgør i en bande i det kriminelle miljø i Aarhus, så der er ikke tale om en eskalering af konflikter mellem forskellige grupperinger. Mere kan jeg ikke oplyse, sagde Michael Kjeldgaard, som understregede, at der stadigvæk var fuld gang i politiets drabsefterforskning.

Den udbrændte BMW

Et bilvrag af en sort BMW spiller også en rolle i drabssagen i Søhøjen.

Få minutter efter skyderiet blev bilen fundet udbrændt i den lille naboby Sabro. Politiets undersøgelser tyder på, at den samme BMW også befandt sig på parkeringspladsen i Tilst, og at det kan have været den bil, gerningsmændene flygtede i.

Det ønskede politiinspektør Michael Kjeldgaard dog ikke at kommentere på daværende tidspunkt.