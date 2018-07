Tre mænd anholdt for syre-angreb mod kun tre-årig dreng

Syre-angrebet blev foretaget mod den lille dreng i et supermarked, mens han sad i en klapvogn

Tre unge mænd i alderen 22, 25 og 26 år er er blevet anholdt i London i forbindelse med et groft syre-angreb mod en kun tre-årig dreng i Worchester i lørdags, der blev foretaget helt bevidst og med hensigt til at skade drengen alvorligt. De tre mænd er blevet sigtet i forbindelse med en sammensværgelse med henblik på alvorligt at skade den lille dreng.

Angrebet mod den lille dreng fandt sted, mens han sad i en klapvogn i et supermarked. Vidner til det alvorlige syre-angreb har beskrevet, at de hørte hans mor skrige: Hvad har de gjort ved min baby.

Det skriver flere britiske medier heriblandt Reuters og Metro. Her kan du se billeder af de tre mænd, der blev fotograferet med overvågningskameraer og efterlyst af politiet i forbindelse med syre-angrebet.

Politiet offentliggjorde det her billede af tre mænd, der blev fanget af overvågningskameraer i supermarkedet. De blev efterflyst af politiet, der meget gerne ville snakke med dem. (Foto: Ritzau Scanpix)

Kriminalinspektør Tony Garner har udtalt følgende i forbindelse med sagen:

- Vi vil gerne takke alle, der har delt vores appel om at finde frem til gerningsmændene. Og tak til dem, der har kontaktet os med information. Det hele har været medvirkende til, at vi har fået en større indsigt i, hvad der egentlig skete. Vi er stadig interesseret i information omkring sagen, siger Tony Garner.

En 39-årig mand er stadig varetægtsfængsel i forbindelse med syre-angrebet. Han blev anholdt i går og er også sigtet for sammensværgelse i forbindelse med syre-angrebet.

Den lille tre-årige dreng blev efterfølgende behandlet på hospitalet for sine brandskader i ansigtet og på armene i forbindelse med syre-angrebet. Politiet har oplyst, at det er usikkert, om han vil få livsvarige mén i forbindelse med det alvorlige angreb.