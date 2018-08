Tre mænd anholdt i USA: Anklaget for over 1400 seksuelle overgreb på dyr

Tre mænd fra staten Pennsylvania i USA er blevet anholdt og sigtet for at begået seksuelle overgreb moddyr i mere end 1400 tilfælde. Og det drejer sig om heste, hunde, samt en ko og en ged.

Anklageren William A. Shaw har offentliggjort navnene på de tre sigtede, der alle arbejder og bor på en stor gård i byen Munson. Det drejer sig om den 41-årige Terry Wallace, 34-årige Marc Measnikoff og den 32-årige Matthew Brubaker. På gården boede i øvrigt også en 16-årig dreng, der i øvrigt afslørede de tre voksne mænds forbrydelser overfor politiet.

Det skriver flere medier heriblandt CBS Pittsburgh og New York Post. Anklageren William A. Shaw har også offentliggjort hele den utrolige historie på hjemmesiden for 'Office of District Attorney'.

I tillæg til sigtelserne er de tre mænd også sigtet for dyremishandling samt for forsømmelse af børn, heriblandt den 16-årige dreng, der afslørede hele historien.

34-årige Marc Measnikoff er en af de tre mænd, der nu er anholdt for dyresex. (foto: Clearfield District Attorney)

Brugte V-formet redskab

Den 16-årige dreng afslørede også over for politiet, at de tre mænd brugte et V-formet redskab, når de skulle trænge ind i de forskellige dyr

I forbindelse med anholdelsen af de tre mænd 18. august foretog politiet også en ransagning på den store gård. Her fandt myndighederne store mængder hjemmelavede videoer, optage-udstyr og flere filmkameraer.

Netop nu er politiet samt 'Foreningen for forebyggelse af ondskab mod dyr' i gang med at sørge for, at de mange mishandlede dyr kan blive placeret andre steder i staten Pennsylvania.

Anklageren William A. Shaw udtaler følgende omkring sagen:

- Det er en af de mest ekstreme sager omkring dyremishandling, som vi nogensinde har haft. Jeg vil gerne takke alle involverede for deres hårde arbejde med henblik på at opklare sagen.

De tre sigtede mænd vil i morgen blive fremstillet i retten i forbindelse med sagen.

32-årige Matthew Brubaker. (foto: Clearfield District Attorney)