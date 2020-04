Tre mænd dømt for gruppevoldtægt

En gruppevoldtægt af en 17-årig pige i en lejlighed i Aabenraa 10. december sidste år kostede tirsdag tre mænd på 20, 24 og 24 år henholdsvis tre år og tre et halvt års fængsel i Retten i Sønderborg.

- To af dem fik tre et halvt års fængsel, og den 20-årige fik tre. Der blev lagt vægt på, at de to ældste tidligere var straffet. Den ene af de to på 24 år blev udvist for bestandig, siger anklageren Rie Johansen til Ekstra Bladet.

Alle tiltalte ankede på stedet.

Ifølge anklageren kom mændene på skift ind på et værelse i lejligheden og tiltvang sig samleje med den 17-årige pige.

Pigen anmeldte voldtægten 11. december - cirka et døgn efter, at den fandt sted. Mændene blev anholdt kort tid efter anmeldelsen.

Til Ritzau oplyser anklageren, at retten i dommen blandt andet lagde vægt på forurettedes troværdige forklaring og på et vidne, som havde set hendes reaktion efterfølgende.