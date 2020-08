Tre mænd er varetægtsfængslet for grov vold mod vidne

En aften i juli blev en 26-årig pædagog slået, sparket og stukket med en skarp genstand i brystet og låret, så han måtte indlægges på hospitalet med alvorlige skader.

Og hvis man spørger politiet, blev manden overfaldet, fordi han skulle vidne i en sag mod en 17-årig dreng. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Den 17-årige blev varetægtsfængslet i sagen den 30. juli - halvanden uge efter overfaldet. En 21-årig mand blev fængslet i midten af august, og det samme skete for en 22-årig mand mandag.

De er fængslet for grov vold, men politiet har også sigtet dem for drabsforsøg.

Overfaldet skete den 19. juli omkring klokken 21 i Fyrreparken, der ligger i Odense-bydelen Vollsmose.

Her blev den 26-årige stukket og tæsket af en gruppe, men hvor mange der præcist var til stede, er politiet ifølge Fyens Stiftstidende stadig ved at undersøge.

Vidnet fik hjælp af en ven til at komme på hospitalet. Her blev hans skader beskrevet som alvorlige. Han var dog ikke i livsfare.

Politiet har over for mediet oplyst, at volden kan bunde i, at den 26-årige skulle vidne i en sag mod den 17-årige.

Vidneforklaringen handler ifølge Fyens Stiftstidende om en hændelse, der fandt sted på et fynsk bosted, hvor pædagogen er ansat. Det fremgår ikke nærmere, hvad det skulle være for en hændelse.

Nogle timer efter overfaldet blev fire mænd anholdt og sigtet for at have forsøgt at dræbe vidnet. De var mellem 18 og 23 år, men de blev løsladt ikke længe efter.

Det fremgår af artiklen hos Fyens Stiftstidende ikke, om det er nogle af dem, der til at begynde med blev anholdt af politiet, som er blevet varetægtsfængslet i sagen.