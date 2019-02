Tre mænd fængsles for afpresning

Tre yngre mænd er blevet varetægtsfængslet i en sag om afpresning af en indehaver af et fitnesscenter i Slagelse.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi torsdag eftermiddag.

Ifølge politiet har de tre anholdte tilknytning til bandemiljøet i Slagelse.

I alt er fem mænd - hvoraf to allerede har været varetægtsfængslet i mere end 14 dage - blevet fængslet i sagen. Det fortæller politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Kim Kliver.

Alle fem nægter sig 'i udgangspunktet' skyldige, oplyser han.

De tre seneste anholdelser fandt sted onsdag. Mændene er nu sigtet efter straffelovens bestemmelser om afpresning.

Torsdag blev de fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Næstved og varetægtsfængslet i 14 dage.

Af hensyn til en mulig kommende retssag ønsker Kim Kliver ikke at uddybe de nærmere omstændigheder omkring den formodede afpresning.

- Forhistorien er, at der har været nogle hændelser omkring fitnesscenteret. Det har udmøntet sig i en afpresning, siger han.

Politiinspektøren mener i øvrigt, at sagen er et eksempel på, at man ikke skal give efter for afpresning fra kriminelle miljøer.

- Vi tager den her type sager meget alvorligt. Anmelder man det, reagerer vi med den fornødne alvor. Hvis man tror, at man kommer ud af det ved at betale, så tager man fejl, siger han.