Tre mænd fængslet for drab og drabsforsøg

Tre mænd i alderen 19 til 54 år er søndag eftermiddag blevet fængslet for drab og drabsforsøg

Tre mænd på henholdsvis 19, 24 og 54 år er søndag eftermiddag varetægtsfængslet i fire uger efter det voldsomme knivstikkeri i Nivå, hvor en 55-årig mand blev dræbt, og en 30-årig hårdt såret.

Det skriver sn.dk.

Ifølge mediet er de tre personer sigtet for drab og drabsforsøg.

Lørdag sidst på eftermiddagen skal de to familier være kommet op at skændes i en villa i Nivå.

Skænderiet udviklede sig ifølge sigtelsen, og endte i villaens have, hvor medlemmerne af den ene familie forsøgte at forsvare sig med havemøbler.

En 55-årig mand fik to dødbringende knivstik i maven, mens en 30-årig mand fra samme familie blev stukket i siden og bragt til hospitalet i kritisk tilstand.

Han er søndag uden for livsfare, skriver sn.dk.

Politiet mener, at de tre anholdte i sagen i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse stod bag knivstikkeriet.

Derfor sigtes de alle tre for manddrab og forsøg på manddrab.

Ifølge sn.dk har den 19-årige og den 54-årige nægtet sig skyldig i sigtelserne, mens den 24-årige er kommet med en delvis erkendelse.

Han har erkendt, at han førte kniven, men har nægtet sig skyldig i manddrab og forsøg på manddrab. I stedet oplyser hans forsvarer, at den 24-årige mener, at der var tale om nødværge eller grov vold med døden til følge.

Der er blevet nedlagt navneforbud i sagen.

Derudover blev dørene lukket undervejs i grundlovsforhøret af hensyn til efterforskningen, da anklageren mente, at vidneudsagn fra de tre sigtede vil kunne påvirke andre vidners forklaring.