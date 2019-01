Tre mænd idømt livstid for kynisk forsikringssvindel

En sag om forsikringssvindel udviklede sig til en drabssag, da tre mænd i 2017 satte ild til et polsk supermarked

I 2017 sprængte tre mænd et polsk supermarked i den britiske by Leicester i luften. Ejeren, den 34-årige Aram Kurd, håbede på, at han kunne få udbetalt omkring 2,5 millioner kroner i forsikringspenge for supermarkedet, der kørte med underskud.

Det går som bekendt ikke altid, som præsten prædiker, og eksplosionen blev langt mere kraftig end forventet. Den voldsomme eksplosion resulterede i, at fem personer mistede livet.

Tilbage i december blev butiksejeren, Aram Kurd, og hans to venner Arkan Ali og Hawkar Hassan kendt skyldige i mord, og nu har de modtaget deres domme ved retten i Leicester.

Aram Kurd og 37-årige Arkan Ali er blevet idømt livstid, hvoraf de skal afsone mindst 37 år.

33 årige Hawkar Hassan er også blevet idømt livsvarigt fængsel, men han skal kun afsone mindst 32 år.

Det skriver Sky News.

Efterlod vidne til at dø

I eksplosionen døde Arkan Alis polske kæreste, Viktorija Ijevleva. Hun arbejdede til daglig i butikken. Hun var oprindeligt med i plottet om at sprænge butikken i luften, men de tre mænd efterlod hende i butikken, da hun vidste for meget.

En 18-årige pige, Leah Beth Reek, var på besøg hos sin kæreste, der boede over det polske supermarked, da eksplosionen fandt sted.

Efter domsafsigelsen fortalte hendes forældre, at deres lys brændte ud efter den voldsomme nat.

- Jeg har ikke haft en dag, hvor jeg ikke har grædt. Vi griner ikke lige så meget som før, og vi nyder ikke tingene på samme måde. Vi har et Leah-formet hul i vores hjerter, fortalte hendes mor, Joanne.

Kaos prægede det kendte strøg Hinckley Road lige efter eksplosionen om aftenen søndag 25. februar 2018. Naboer forklarede journalister, at de troede, det var et jordskælv eller et større terror-anslag. Foto: Aaron Chown/AP

Købte 26 liter benzin

En af årsagerne til, at man kunne anholde de tre mænd for mord og forsikringssvindel, var, at man havde fanget Hawkar Hassan på overvågningskameraer, mens han købte 26 liter benzin.

Dagen efter købet af de mange liter benzin, sprang supermarkedet i luften. Inde i den smadrede butik fandt politiets teknikere den dunk, som Hassan havde brugt til at opbevare benzinen.