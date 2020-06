Tre mænd sigtet i international aktion mod ulovlig tv-pirateri

Myndigheder i USA, Canada og Europa slog 3. juni til mod et netværk, der har udbudt ulovlig streaming af tv-signaler til mere end to millioner kunder på tre kontinenter.

I aktionen blev tre mænd anholdt i Danmark.

Det oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Aktionen var støttet af Europol og Eurojust og involverede 16 lande. I alt blev 11 personer anholdt.

I den danske del af aktionen blev der ransaget på tre forskellige adresser. Tre blev anholdt og sigtet af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Det drejer sig om en 43-årig mand i Hvidovre, en 46-årig mand i Vejle og hos en 40-årig mand fra Billund. De blev alle sigtet for ulovligt salg af film og IPTV-abonnementer.

Et ulovligt tv-abonnement med adgang til blandt andet 90 danske og 5100 internationale tv-kanaler kostede 89 kroner om måneden eller 669 kroner for et helt år, hvilket er langt under markedsprisen for en lovlig adgang.

'Yderst professionelt netværk'

Netværket skal have tjent over 100 millioner kroner, oplyser politiet.

- Der er tale om et yderst professionelt, internationalt netværk, der har tjent over 100 millioner kroner ved at tilbyde ulovlig og meget billig adgang til tv-kanaler, film samt populære streamingtjenester som Netflix, HBO og Amazon, udtaler Michael Lichtenstein, der er vicepolitiinspektør hos SØIK.

Under ransagningerne i Vejle og i Billund blev der bl.a. beslaglagt pc- og serverudstyr. De tre anholdte danskere blev alle løsladt efter afhøring.

Ved den internationale aktion blev der samlet beslaglagt værdier for omkring 36 millioner kroner, heriblandt ejendomme, biler, kontanter, luksusure, kryptovaluta og elektronisk udstyr.

Myndigheder i de forskellige lande har i alt lukket 50 ip-adresser, og mere end otte millioner kroner på forskellige bankkonti er blevet indefrosset.

Myndigheder fra Belgien, Canada, Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Italien, Tyskland, Luxembourg, Holland, Polen, Rumænien, Sverige, Schweiz, Spanien, Storbritannien og USA deltog i aktionen.

De øvrige anholdelser blev foretaget i Tyskland, Sverige og Spanien.

Politiet advarer

Vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein advarer mod at støtte de kriminelle netværk.

- Hvis prisen på en vare eller tjeneste lyder for god til at være sand, så bør man altid overveje, om der kan være ugler i mosen. Vi anbefaler, at man køber sin adgang til streaming hos de kendte udbydere – så er man sikker på, at man ikke støtter kriminelle netværk, men derimod de personer, der producerer indholdet på tjenesterne, siger han.