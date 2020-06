Tre mænd tiltalt for drab på sort mand

Der er nu rejst officiel tiltale mod tre mænd i forbindelse med Ahmaud Arbery død.

Amerikanske Ahmaud Arbery, en 25-årig sort mand, var ude på en løbetur uden for Brunswick, Georgia, 23 februar, da han blev skudt og dræbt.

Et dødsfald, anklageren kalder en henrettelse.

De tre mænd, Greg McMichael, Travis McMichael og William R. Bryan, er tiltalt for i at have handlet i ondskab og for drab.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt CNN og CBS News.

Det opsigtsvækkende drab blev optaget på video af en af tiltalte.

