Tre personer anholdt i taxa: Satte ild til luksusbiler

Tidligt torsdag morgen blev tre mænd anholdt på motorvejen mellem Fredericia og Lillebæltsbroen.

De tre personer havde noget utraditionelt taget flugten fra en brandstiftelse i Kolding i en taxa, som endte med at blive stoppet på motorvejen i retning mod Fyn omkring klokken 6.

Forinden var mændene brudt ind til et område ved et biludlejningsfirma, hvor de havde sat ild til flere dyre biler, oplyser Sydøstjyllands Politi.

En bil udbrændt

Jagten på de tre mænd foregik dog ikke så dramatisk, som det kan lyde, fortæller vagtchef Jørn Lindhardt til Ekstra Bladet:

- Vi standsede faktisk bare bilen, som viste sig at være en taxa. De er alle blevet anholdt og sigtet for brandstiftelse i Kolding, hvor de havde sat ild til flere store, dyre biler hos et bil-leasingsfirma. En af bilerne er totalt udbrændt.

Vagtchefen forklarer videre, at gerningsmændene formentlig bliver fremstillet i grundlovsforhør senere på dagen.

- Det går jeg ud fra, ja. Vi overdrager også sagen til Syd og Sønderjyllands Politi herfra, og de vil de efterfølgende arbejde videre med den, lyder det fra Jørn Lindhardt.

Det er endnu uklart, hvad motivet bag brandstiftelsen er. Sydøstjyllands Politi vil heller ikke sige mere om de sigtede.