Tre personer anholdt: Mand påkørt og stukket i ballen

Tre mænd er mandag aften blevet anholdt efter en voldsom episode på Silkeborgvej i Aarhus-bydelen Åbyhøj.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet blev en 34-årig mand fundet på vejen tæt ved Christian Withers Vej, hvor hans bil var blevet påkørt, og derudover var han blevet stukket med en kniv i den ene balle.

Politiet vurderer, at påkørslen var sket bevidst, og at opgøret er sket som led i en konflikt mellem en større gruppe personer.

I forbindelse med påkørslen, røg den 34-åriges bil over i en anden bil, hvor en 57-årig og en 64-årig mand fik skader på henholdsvis ryg og håndled. De to mænd vurderes af politiet til at være tilfældige forbipasserende, der ikke havde nogen relation til de øvrige.

De tre mænd blev anholdt på baggrund af vidneafhøringer og den foreløbige efterforskning i øvrigt.

- Vi arbejder på højtryk for at danne os et overblik over, hvad der er sket, hvem der har været involveret, og om det eventuelt er banderelateret. Vi tager episoden meget alvorligt, særligt fordi den er sket midt på en offentlig vej, hvor nogle borgere helt uforvarende er kommet til skade, siger vicepolitiinspektør Lennart Glerup, der opfordrer borgerne til at hjælpe politiet.

Voldsom kørsel

23-årige Tobias var vidne til episoden, da han kom kørende i sin egen bil i nærheden af hændelsen.

- Jeg ser to biler, der kører op på cykelstien lidt som om, at de jagter hinanden. Først trækker den ene bil ind ind og så trækker den anden bil ind bagved. Det var rimelig klumpet, og der var faktisk mange biler på vejen, siger han til Ekstra Bladet.

De to biler kørte stærkt ifølge vidnet.

- Jeg vurderer, at de to biler kørte 90-100 kilometer i timen,

- Det eskalerede rimelig vildt og så voldsomt ud, siger Tobias.

Østjyllands Politi beder folk, der har set episoden eller har oplysninger i sagen om at ringe på 114.