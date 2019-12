Tre personer fængslet i terror-sagen

En kvinde og to mænd fængsles indtil 8. januar efter et grundlovsforhør i Dommervagten i København. De er sigtet for at forberede bombesprængninger

En kvinde og to mænd er blevet varetægtsfængslet indtil 8. januar 2020 efter et grundlovsforhør i Dommervagten i København.

De er sigtet for at forberede bombesprængninger.

Det oplyser dommer Poul Gorm Nielsen.

En af de sigtede har valgt at kære afgørelsen om fængslingen, mens en anden har bedt om betænkningstid til at overveje, om afgørelsen skal kæres.

Politiets påstand er formuleret sådan, at de anholdte skal have forsøgt at fremstille "en eller flere bomber til brug for en eller flere terrorhandlinger et ikke nærmere bestemt sted i Danmark eller udlandet".

Men der er ingen nærmere beskrivelse af, hvor eller hvornår terrorhandlingerne skulle finde sted.

Kvinden er 38 år. Mændene er begge 21 år. Overordnet er de sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 114 stk. 1, der er en terrorbestemmelse.

I kølvandet på meldingen om de tre varetægtsfængslede meldte politiet i første omgang ud, at de fem resterende anholdtes grundlovsforhør var blevet sat i bero indtil i morgen.

Det er dog ikke korrekt.

Grundlovsforhøret for de fem øvrige fortsætter ud på de sene aftentimer torsdag.

Alle otte blev anholdt som led i en storstilet antiterror-aktion gennemført onsdag af PET og flere af landets politikredse.