Tre personer skudt på hospital i USA

To personer er døde og en er i kritisk tilstand efter skyderi på hospital i Alabama, USA

To personer blev ramt af skud, da en mand onsdag åbnede ild på et hospital i Birmingham, Alabama, skriver Associated Press.

Politichef i Birmingham, Peter Williston, oplyser, at politiet blev kaldt til hospitalet klokken 18.55 lokal tid.

Her fandt betjentene to ofre samt den formodede gerningsmand, der havde dræbt sig selv med et skud fra sit skydevåben.

Ifølge politiet er det ene offer afgået ved døden, mens den anden personer er i kritisk tilstand.

- Vi ved endnu ikke så meget, siger politichef Peter Williston, der heller ikke ved, om der er en relation mellem ofrene og gerningsmanden.

Politiet har hverken identificeret ofre eller gerningsmand.