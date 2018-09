Tre rockere sigtet: Stukket med skruetrækker og kniv og fik økse i hovedet

Tre medlemmer af rockerklubben Satudarah er fængslet for et groft overfald, hvor ofret blev slået med økse samt stukket med kniv og skruetrækker

Tre medlemmer af rockerklubben Satudarah blev onsdag i sidste uge fængslet for et groft overfald, der fandt sted 21. august ved middagstid på et autoværksted i Hillerød. Her blev en 22-årig mand overfaldet af en gruppe maskerede mænd. De tre nægter sig skyldige og ønskede ikke at udtale sig i retten.

Rocker-trioen er sigtet for at overfalde ofret i den hensigt, at han skulle dræbes. Under overfaldet blev han slået flere gange i hovedet med en økse og stukket på kroppen med kniv og skruetrækker, hvilket medførte kraniebrud og flere læsioner på kroppen. Det fremgår af en retsbog fra grundlovsforhøret, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Nordsjællands Politi oplyste efter overfaldet i et tweet, at manden blev tildelt 7-8 slag med skæret af en økse. Foto: Local Eyes

Ekstra Bladet erfarer, at ofret også har tilknytning til en rygmærkeklub, men det ønsker Klaus Madsen, der er politikommissær ved afdelingen for organiseret kriminalitet hos Nordsjællands Politi, hverken at be- eller afkræfte.

- Det er nærliggende for os at undersøge, om overfaldet bunder i en mulig konflikt mellem to grupperinger. Hvad det så fører frem til, må tiden og vores efterforskning vise, siger han til Ekstra Bladet.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, da der menes at være ukendte medgerningsmænd på fri fod. Retten kom frem til, at der var begrundet mistanke om, at de tre i hvert fald havde gjort sig skyldig i medvirken til grov vold.

Modtog trusler

Ifølge kendelsen kommer en af de fængslede sammen med en pige, der tidligere har haft noget med ofret at gøre. Derfor har ofret ifølge kendelsen modtaget flere trusler.

En af rockerne var på gerningstidspunktet ejer af en bil, der før overfaldet blev set ved Satudarahs klubhus, og efterfølgende blev en bil af samme type set ved gerningsstedet. Den sigtede solgte bilen til skrot seks dage efter overfaldet.

Mistanken mod den sidste af de fængslede skyldes, at politiet mener, han er identisk med en gerningsmand, der blev efterladt på gerningsstedet og forlod derfor stedet til fods. I den forbindelse blev han fanget på videoovervågning hos en nærliggende virksomhed.

De sigtede blev fængslet til 19. september. De tog forbehold for at kære kendelsen til landsretten.