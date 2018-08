Tre roma-lejre ryddet: Ni anholdt

Københavns Politi har i morges anholdt flere rumænere for at lave utryghedsskabende lejre

Politiet slog i morges til mod tre såkaldte roma-lejre i Indre By i København. I alt er ni personer blevet anholdt, heraf forsøger politiet nu at få tre udvist.

- Vi havde for nylig fået anmeldelser om utryghedsskabende lejre på Strøget og i Frederiksborggade, som vi ryddede i morges. Af de ni anholdte har vi indstillet til Udlændingestyrelsen, at tre udvises oveni den bøde, de får.

- De resterende har fået en bøde og et zoneforbud, siger Jakob Søndergaard, vicepolitiinspektør og chef for udlændingekontrol-sektionen.

Mand overfaldet på autoværksted

Alle ni personer er rumænske statsborgere, og mens de tre personer nu forsøges udvist, er de seks løsladt med bøder og et zoneforbud, der forbyder dem at opholde sig i Københavns Kommune, fortæller Jakob Søndergaard.

- Det er nu op til Udlændingestyrelsen at tage stilling til, om de vil gå videre med sagen om at udvise de tre personer til domstolene. Finder domstolene grundlag for en udvisning, vil de blive sendt ud af landet, for eksempel med fly. Finder domstolene ikke grundlag for det, vil de tre blive løsladt med en bøde og et zoneforbud.

Højsæson

De tre af rumænerne, som politiet skønner, kan udvises, er tidligere kendt af politiet.

- Jeg kan ikke sige, hvad vi præcis kender dem for, men de er tidligere blevet anholdt for lignende forhold. Det kan være, at vi har truffet dem ved lejre tidligere, eller de kan for eksempel have brudt et zoneforbud, siger Jakob Søndergaard.

Ifølge vicepolitiinspektøren er det i øjeblikket 'højsæson' for romalejre i og omkring København, hvorfor enheden rykker ud i gennemsnit én gang om ugen og rydder lejre. Der er flest romalejre i foråret, sommeren og sensommeren.