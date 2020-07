Tre såret efter kæmpe bommert

Da 2500 bevæbnede demonstranter var samlet i USA, resulterede uforsigtighed i, at tre personer blev såret

Da militsen NFAC (Not Fucking Around Coalition, red.) lørdag afholdt demonstration i den amerikanske stat Kentucky, gik alt ikke som planlagt.

Her blev tre personlig nemlig såret, da en kvinde håndterede sit våben forkert, og det ved en fejl gik af.

Ifølge ABC News blev tre personer som følge kvindens uforsigtighed såret. Ingen er i livsfare.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Bryan Woolston/Ritzau Scanpix

NFAC betegner sig selv om en milits, og den består hovedsageligt af sorte, der kæmper for retfærdighed, efter at den sorte kvinde Breonna Taylor blev skudt og dræbt af politiet i Louisville.

Politimanden, der dræbte Taylor, er blevet fyret, men ikke anklaget for noget.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Bryan Woolston/Ritzau Scanpix

Tag ansvar

Gruppens grundlægger, John 'Grand Master Jay' Johnson, fortæller om lørdagens episode til ABC News, at medlemmer af militsen var i gang med at inspicere deres våben inden demonstrationen, da ulykken skete.

Alle de implicerede er en del af NFAC, og politiet leder derfor ikke efter andre mistænkte. De skal nu undersøge, hvordan det kan være, at våbnet gik af.

- Det er en tragisk situation, der kunne være endt meget værre, siger politichef Robert Schroeder til ABC News.

- Jeg opfordrer, at alle, der benytter deres ret til at bære våben, til at gøre det ansvarligt.

I alt deltog 2500 bevæbnede personer i demonstrationen.