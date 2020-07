Tre sigtes for drabsforsøg

Episoden skete på Ishøj Strandvej - omkring samme tidspunkt var der et knivstikeri i Hundige

Tre mænd bliver netop nu fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup efter et knivstikkeri på Ishøj Strandvej søndag aften.

Der er begæring om dørlukning, og politiet har ingen kommentarer til sagen før efter grundlovslovsforhøret. Det er dermed uvist, om der er tale om et eller flere ofre.

Søndag aften var der et andet knivstikkeri på Hundige Havn, som ligger i Midt- og Vestsjællands Politikreds. Her blev en person stukket med kniv omkring klokken 19.30.

- Den forurettede er bragt til Rigshospitalet. Personen er ikke i livsfare, sagde Henrik Olesen, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, natten til mandag.

Her er politiet til stede i Hundige. Foto: Kenneth Meyer

De to politikredse samarbejder, fordi den involverede personkreds gør, at der kan være en sammenhæng mellem de to knivstikkerier. Også Midt- og Vestsjællands Politi har foretaget anholdelser i knivstikkeriet fra Hundige Havn og vurderer lige nu, om der skal ske fremstilling i grundlovsforhør.