Tre sigtet: Sådan fældede politiet hash-pushere

Tre unge mænd fra Københavnsområdet blev fredag formiddag varetægtsfængslet i Københavns dommervagt i hver 24 dage, mistænkt for at være en del af den omfattende hash-handel i Nørrebroparken i København.

En betjent havde torsdag oprettet en skjult observationspost i parken, hvorfra han gennem en kikkert i løbet af formiddagen iagttog de tre mænd gennemføre det, der efter betjentens vurdering, var salg af hash og færdig-rullede joints.

Forsøgte at flygte

Da betjenten havde set de tre mænd gennemføre fire handler, kontaktede han sine kolleger, der ventede et andet sted i parken. De anholdt først den kunde, der netop havde købt joints for 200 kroner, og derefter de tre, der nu sidder varetægtsfængslet.

Den ene af sælgerne forsøgte at flygte fra betjentene, men blev hurtig løbet op.

Under grundlovsforhøret i Københavns Byret fremlagde anklageren beretninger fra politirapporten, der detaljeret beskrev politiets opfattelse af de træ mænds forskellige roller i hash-handlen.

Der blev forklaret, hvordan den ene fungerede som sælger, der stod for at tage imod penge og aflevere de købte varer til kunden. Han var i besiddelse af 17 joints samt 16 små poser med cirka ét gram hash i hver, da han blev anholdt.

Den anden blev beskrevet som en såkaldt 'løber, der hele tiden hentede nye stoffer til sælgeren efterhånden som han fik solgt det, han havde på sig. Desuden hentede han løbende kontanter fra sælgeren. Han var i besiddelse af 3700 kroner, som ifølge politiets vurdering stammede fra salg af omkring 54 gram hash. Desuden havde han en rød bærepose hængende på styret af sin cykel, som indeholdt 92 færdig-rullede joints.

Den sidste mand blev vurderet til at have stået for at henvise kunder til sælgeren. Han havde ved anholdelsen intet ulovligt på sig, og var ifølge politirapporten udelukkende koblet til hash-salget den pågældende dag, fordi betjenten, igennem sin kikkert, havde set ham stå med de to andre, og desuden havde hørt ham fløjte, når der var kunder i butikken.

Nægtede sig skyldige

Manden, der skulle have stået for henvisning af kunder, var i retten meget utilfreds med at være blevet anholdt. Han argumenterede, sammen med sin forsvarer, for løsladelse, og forklarede, at han blot havde talt med de to andre mænd, som han kendte i forvejen, da han gik tur i parken med sin 10-årige søn.

Han forklarede desuden, hvordan han var blevet anholdt for øjnene af sønnen og hvordan, de to havde siddet sammen på græsset i næsten en halv time, før sønnens mor kunne komme og hente ham.

De andre tiltalte nægtede sig skyldige i anklagen om hash-handel, men erkendte at have været i besiddelse af stoffet til eget forbrug.

