Tre søstre dømt: Bortførte og tævede ekskæreste

Tre søstre er i dag blevet kendt skyldige i at have bortført og slået den yngste søsters ekskæreste

Tre piger er i dag blevet dømt i Københavns Byret for blandt andet grov vold og frihedsberøvelse af en mand. Det oplyser anklager Roxana Barbulescu Ulvskov til Ekstra Bladet.

- De tre søstre blev dømt stort set efter anklageskriftet, hvor to personer har fået otte måneder og en har fået seks måneder. Den seks måneders straf er en kombinationsdom af to måneders ubetinget og fire måneders betinget med vilkår om samfundstjeneste. De otte måneder er ubetinget, siger hun.

Anklageren kan ikke give yderligere informationer om, hvad Københavns Byret har lagt vægt på i forbindelse med domsafsigelsen.

Ifølge anklageskriftet lokkede pigerne den yngste søsters ekskæreste ud i en bil under påskud af, at han skulle hjælpe med at trøste hende 8. juli 2017 i tidsrummet fra ca. klokken 16.40.

Da ekskæresten satte sig ind i bilen, blev døren låst, og han fik sorte plastikstrips om hænderne, og herefter kørte bilen afsted.

De tre søstre havde ifølge anklagemyndigheden medbragt en tang, som de klemte mandens øreflip med, samt et baseballbat, der blev brugt til at slå med.

'Vi ved, hvor du bor'

I anklageskriftet står der ligeledes, at de skal have truet ekskæresten på livet, fordi han angiveligt skyldte den yngste søster omkring 18.000 kroner.

- Vi ved, hvor du bor.

- Du burde ligge nede i graven.

Og:

- Vi skyder dig og din familie, står der i anklageskriftet, at søstrene skulle have sagt, da den forurettede ikke var i stand til at betale beløbet. Derefter blev han slået i hovedet flere gange med knyttet hånd og en trækølle.

Efterfølgende skulle de tre søstre være holdt ind ved Hotel Radisson Blu i København, hvor tre uidentificerede medgerningsmænd hev manden ud af bilen og ligeledes truede den forurettede samt hans familie på livet, hvis han ikke betalte 9000 kroner tilbage til pigen.

De sagde også, at det ville få konsekvenser, hvis han kontaktede politiet, ligesom de tvang ham til at aflevere sin mobil og pinkode.

Træt af ekskærestens behandling

De to storesøstre er på henholdsvis 29 og 30 år, mens den yngste søster gik i 2.g, da sagen startede. Ifølge anklagemyndigheden var de ældre søstre trætte af ekskærestens behandling af deres lillesøster, som blandt andet bestod i, at han lånte penge af hende ofte.

Flere mindre lån blev til omkring 9.000 kroner samlet, mens det nyeste lån var en sum på 9000 kroner. De tre søstre mente, at ekskæresten skulle betale de 9000 kroner tilbage med det samme.

Derfor kørte de ham, efter han efter sigende havde fået tæsk af både søstrene og tre ukendte gerningsmænd, til sin moster, som dog ikke ville udlevere pengene. I stedet blev episoden meldt til politiet.

Blodspor i bil

En undersøgelse af søstrenes bil viste, hvad der lignede blodstænk, i den side, som ekskæresten hævder at have siddet i. En DNA-test viste, at der var DNA-materiale fra ekskæresten i pletterne.

Ydermere blev der fundet emballage fra et baseballsæt og en pose med sorte plastikstrips i bilen.

Alle tre piger har anket med påstand om frifindelse. De er ikke tidligere straffet.

