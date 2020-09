Tre sure smileys: Restaurant meldt til politiet

Her gik det galt

13. februar 2020:

Diamond Rice får en sur smiley og en bøde på 5000 kroner for dårlig rengøring. I rapporten kan man blandt andet læse:

'Opvaskemaskine fremstår med gule belægninger af snavs og fedt indvendigt. Rør samt gulv og vægge under bord og opvaskemaskine fremstår snavset og fedtet med gulv og sorte belægninger. Alle rengørings redskaber fremstår snavset med sorte belægninger. Beholder til opbevaring af krydderier ved komfur fremstår snavset og fedtet med indtørret krydderier, hvilket tyder på at det er længe side at de er blevet rengjort'.

9. juni 2020:

Der falder igen en sur smiley og en bøde på 7500 kroner for dårlig rengøring. Denne gang er der ifølge rapporten tydelige tegn på skadedyr:

'På gulv i i hjørne af fødevarerlager konstateres et eskrement efter skadedyr(rotte)i åbent hulrum mellem vægge fremstår det massivt støvet og snavset med blandt andet en tallerken fyldt med fløjeslignde grønt mug. Virksomheden havde ingen bemærkninger'.

'Der er skåret huller i gipsvægge ind til rørledninger flere steder i kælderen, hvor der er opsat skadedyrs fælder. Der er direkte adgang til kloak grundet manglende dæksel. Der er skimmellignende vækst på flere vægge efter vandskade hvoraf maling skaller og falder af. Flise i trappe fremstår ødelagt. Endvidere blev der fundet et ekskrement efter skadedyr(rotte) på gulv i kælder. Virksomheden havde ingen bemærkninger'.

28. august 2020:

Efter 15. juli at have 'bestået' kontrollen er den kort efter gal igen. Det udløser den tredje smiley i 2020. I rapporten kan kan se, at rengøringen fortsat er et stort problem. Også håndteringen af fødevarerne påtales, og firmaet politianmeldes:

'Det indskærpes, at fødevarer skal nedkøles snarest muligt efter varmebehandling eller endelig tilberedning, og at de skal nedkøles til en temperatur, som ikke indebærer nogen sundhedsfare. Følgende er konstateret: virksomheden oplyser at de nedkøler ænder på køkkenbordet i 2-3 timer, hvorefter disse sættes på køl, når de er blever 10 grader C.'

'Temperaturen bliver målt med et overfladetermometer på overfladen af ænderne. Det er Fødevarestyrelsens vurdering at der ikke kan ske en tilstrækkelig nedkøling på køkkenbordet, da køkkenet er omkring 25 grader C ved tilsynet. Virksomheden havde følgende bemærkninger: det kan vi godt se er et problem'.

Kilde: Fødevarestyrelsens rapporter