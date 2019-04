Tre svenske betjente er tiltalt i sag om drab på autist

En svensk politibetjent er blevet tiltalt for at forårsage en 20-årig autists død. Det oplyser anklagemyndigheden på et pressemøde.

To andre betjente er tiltalt for tjenesteforsømmelse.

Sagen drejer sig om drabet på 20-årige Eric Torell sidste sommer. Han havde Downs syndrom og autisme.

Han blev skudt og dræbt af svensk politi i Stockholm den 2. august 2018. På sig havde han et legetøjsvåben. Ifølge politiet opførte han sig truende.

Anklager Martin Tidén gennemgik fredag formiddag hændelsesforløbet.

Efterfølgende oplyste han om tiltalerne mod de tre betjente.

- Jeg er nået frem til den konklusion, at betjentene, der bliver retsforfulgt, ikke har gjort deres arbejde, som de burde. Hvis de havde gjort det, ville de have forstået, at Eric ikke udgjorde en trussel, siger han.

Torells mor har udtalt, at sønnens mentale tilstand var som en treårigs.

Hun er lettet, efter at det står klart, at der rejses tiltale mod betjentene.

- Nu kan vi endelig finde ud af, hvad der skete, og hvordan det kunne gå så galt, siger Eric Torells mor, Katarina Söderberg.