Tre teenagere i grov voldtægtssag: Pige råbte stop og av

Tre nordsjællandske teenagere tiltalt for voldtægt og ulovlig filmoptagelse af en ung kvinde under drukfest i en privatbolig i Værløse

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): Tre afslappede og af og til smilende drenge på 18, 18 og 19 år blev her til morgen ført ind i retssal 4.

På de tæt pakkede tilhørerpladser var de tre voldtægtstiltalte teenageres nærmeste familier klar til at lytte og yde moralsk støtte.

De tre unge nordsjællændere er alle tiltalt for tidligere i år på skift at have udsat en jævnaldrende teenagepige for fuldbyrdet voldtægt og anden kønslig omgang end samleje.

Det skal have udspillet sig i løbet af tre timer fra klokken to natten til lørdag 28. marts.

I voldtægts-forholdet nægter teenagerne sig alle skyldige.

Optog film af overgreb

En af de unge mænd er desuden tiltalt for at have krænket hende ved at optage tre film af de seksuelle forhold med sin mobiltelefon.

Han og en medtiltalt kammerat gemte efter anklagerens opfattelse filmene, som senere blev delt i en mindre Snapchat-gruppe.

I de to forhold ligger der en delvis erkendelse.

De formodede seksuelle forulempelser skete i forbindelse med en privat, improviseret fest hos en kammerat, der ikke er tiltalt i sagen.

Gruppen spillede drukspil og indtog shots og vodka. For drengenes vedkommende blev der også røget hash.

Pigen græd og råbte av

På grund af beruselse var den unge kvinde efter sin egen og anklager Bente Schnacks mening ude af stand til at modsætte sig.

Det fremgår af anklageskriftet, at pigen undervejs skal have råbt 'av', 'hold op' og 'nu skal I stoppe', og at hun græd og skreg.

Hendes egen forklaring bliver i eftermiddag afgivet bag lukkede døre. Og pressen måtte også forlade lokalet, da filmene før middag blev afspillet i retten.

Retssagen fortsætter i juli. Det er uklart hvornår, der vil blive afsagt dom i sagen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tiltalt 18-årig: Hun var 100 procent med

En af de voldtægtstiltalte drenge forklarede i retten, at han ikke kendte den forurettede kvinde i forvejen. Men han insisterer på, at der var tale om frivillige samlejer med hende.

- Hun var 100 procent med, sagde den 18-årige gymnasieelev.

Gruppen var efter fælles aftale mødtes aftenen i forvejen sammen med to af den forurettedes veninder. De forlod ejendommen, før de seksuelle eskapader udviklede sig.

I retten forklarede han, at han og den unge kvinde havde flirtet sammen under druklegene, og at hun tog bukser og trusser af, da de ud på natten blev alene.

Han og pigen havde derefter samleje, og han stak en finger op i hende flere gange. Den unge mand husker ikke, at pigen råbte 'nej' og 'hold op'.

Han hørte hende heller ikke græde eller skrige.

Skrev en undskyldning

- Det eneste, jeg hørte, var, at hun stønnede, sagde den unge mand, der pludselig registrerede, at en medtiltalt kammerat også deltog og havde samleje med den unge kvinde.

Film af de formodede overgreb blev senere lagt ud på en Snapchat-gruppe. Den 18-årige registrerede først senere på morgenen, at den forurettede græd og var ulykkelig. Han skrev derefter til hende:

'Jeg vil undskylde, at hvis du opfattede det som et angreb. Det var selvfølgelig ikke i orden.'

I retten afviste han, at det var det samme som en erkendelse.

- Jeg følte ikke, det var voldtægt. Det var for at give en undskyldning, sagde den 18-årige mand, som fastholder, at han ikke vidste, at den forurettede havde en kæreste.

De to andre tiltalte i voldtægtssagen afgiver forklaring senere på dagen.