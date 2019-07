Tre tiltalt for at bedøve offer: Serverede kaffe med stærk medicin

Mens bedøvet kvinde sov, tømte tre unge et værtshus for spiritus og kontanter

En ansat på et værtshus på Vesterbro i København blev bedøvet i sin lejlighed med stærk medicin i kaffen, hvorefter to unge mænd og en pige tog den bedøvede kvindes nøgler, låste sig ind på værtshuset og stjal kontanter og spiritus.

Sådan lyder en usædvanlig tiltale om ’drug-røveri’, hvor de to mænd på 21 og 17 år og den 16-årige pige nu er tiltalt for røveri, fordi bedøvelse af offeret sidestilles med vold. De tiltalte nægter sig skyldige.

Trekløveret stilles for Retten i Glostrup 31. juli, fordi den 21-årige også er tiltalt for at have brændt et kolonihavehus af på Københavns vestegn. Han sidder som den eneste af de tre varetægtsfængslet i Vestre Fængsel.

Røveriet skete på et ukendt tidspunkt mellem kl. 18 den 21. oktober sidste år og næste dag kl. 10.15, hvor de tre ifølge tiltalen efter aftale hældte stoffet Quetiapin i kaffen, som de serverede for offeret i hendes lejlighed.

Medicin mod psykoser

Quetiapin er et stof mod psykoser. Det bruges til behandling af skizofreni og bipolar sindslidelse.

Hun faldt i søvn eller ’faldt hen’, lyder tiltalen, og de tog hendes nøgler, hvorefter den 21-årige låste sig ind på værtshuset, hvor hun arbejdede.

Imens holdt den 16-årige pige vagt og den 17-årige hjalp med at bære de stjålne varer ned i et kælderrum, der hørte til offerets lejlighed.

Dagen efter røveriet stak den 21-årige, ifølge tiltalen, ild til et kolonihavehus, men det fremgår ikke af tiltalen, om der er en sammenhæng mellem røveriet og brandstiftelse. Der blev hældt brandbare væsker ud i huset og lagt brandbare effekter frem, blandt andet noget isolering, som blev antændt med en lighter.

Den 21-årige er også tiltalt for besiddelse af en kniv, 14 gram hash og et koben som slagvåben.