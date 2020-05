Tre tiltalt for røveri mod escortkunde: - Han bestilte kokain og en luder

Ungarsk prostitueret betjente kunde i whiskybæltet, men han endte ifølge politiet som offer for tre mænds røveri. De stak af med hans BMW, der en uge senere kørte galt under en politijagt

Retten i Helsingør, Ekstra Bladet: Efter besøget af en escortpige blev en villaejer i Snekkersten opsøgt af tre røvere, der tvang ham til at udlevere smykker, en computer og nøglerne til hans kostbare BMW Alpina.

Samtidig forlangte røverne, ifølge tiltalen, 250.000 kr. kontant, men manden havde ikke pengene, så de tre mænd stak af i BMW'en med smykkeskrin, parfume, en højttaler, en oplader og computeren.

Mændene var, ifølge politiet, chauffører eller 'bodyguards' for escortpigen, og i dag blev de formodede røvere 28, 41 og 47 år stillet for Retten i Helsingør, tiltalt for røveri. De nægter sig skyldige.

Escortpigen er ikke tiltalt i sagen. Hun sad angiveligt i en bil og ventede, mens hendes kunde blev udplyndret.

Røveriet skete 6. januar i år, og seks dage senere fik en politipatrulje øje på den røvede BMW på Langebro i København klokken 5.45 og satte efter den.

Jagtet af politiet

Føreren forsøgte at køre fra politiet, og på Kalvebod Brygge kom BMW'ens hastighed op på 171 km/t. Et minut senere gik det galt, da føreren mistede herredømmet over bilen på grund af farten.

BMW'en, der har 500 hestekræfter, ramte en lygtepæl, rev ledninger ned og kørte ind i Ingo tankstationen i Vasbygade, hvor den ramte vaskehallen og et par standere og brød i brand.

To mænd flygtede fra bilen, viser videoovervågning fra tankstationen. Men den ene, den 28-årige, blev fundet af en hundefører i nærheden. Han blev lappet sammen på hospitalet, og fængslet i et grundlovsforhør.

Politiet mener, at foruden den 28-årige fører var den 47-årige tiltalte med i BMW'en. Hans mobiltelefon blev nemlig fundet knust på ulykkesstedet. Det afviser den 47-årige.

Ifølge anklageskriftet blev villaejeren udsat for 'stiltiende trusler om vold' gennem tre timer fra cirka 17.45 til 20.45, før røverne forlod huset med hans værdier. De truede ham også til ikke at anmelde røveriet til politiet, lyder tiltalen.

Den 28-årige erkendte i dag i retten, at han kørte den stjålne BMW: - Jeg så blå blink og trykkede den i bund. Der var vådt på vejen, og så gik det galt, lød hans korte forklaring i retten. Han svarede 'ingen kommentarer' til spørgsmålet om, hvem der ellers var med i bilen. Men han tilstod hele serien af færdselsovertrædelser under flugten fra politiet.

Kræves udvist

Den 28-årige er tidligere dømt for et hjemmerøveri i 2012. Han og to medgerningsmænd brød ind i en villa i Klampenborg ved 03-tiden om natten og truede et ægtepar med pistol.

De brød ind gennem et kældervindue og skar telefonkablerne over. De forlangte penge og kreditkort og truede med at dræbe parret. Røverne stak af med familiens hævekort og pinkoder.

Røveriet blev opklaret, fordi en af røverne blev fotograferet ved en kontantautomat, hvor han misbrugte et af de røvede kort.

Senioranklager Kenn Jørgensen kræver den 28-årige udvist, hvis han bliver dømt.

I retten forklarede den 41-årige tiltalte, at han var 'lidt kæreste' med en ungarsk escortpige 'Elvira', som villaejeren i Snekkersten havde bestilt på escortguide.dk. Han og den 28-årige kørte Elvira op til huset, efter at bestillingen var aftalt på sms.

- Han ville have noget kokain og en luder. Det fik han. Jeg havde fem gram kokain med, og hun skulle være der i fem timer, forklarede den 41-årige i retten.

Kunden ringede senere og bad om mere kokain og mere tid med pigen, forklarede den 41-årige. Han og den 28-årige kørte op til huset igen med fem gram kokain mere, og villaejeren overførte 7500 kr. til en konto. Desuden skulle kunden betale 2500 kr. mere for pigen, fordi han havde været sammen med hende i halvanden time ekstra.

Ifølge den 41-årige blev de inviteret ind til kaffe i huset, og den 41-årige lavede et par gram af kokainen om til crack, som Elvira skulle ryge. Efter en halv times tid kom den tredje tiltalte, 47, også til stede i huset.

'Jeg ville også være bange'

Den 41-årige erkendte, at 'stemningen skiftede' på et tidspunkt i huset. 'Vi truede ham ikke rigtigt. Det var bare snak,' sagde den 41-årige og fortsatte: 'Jeg ville også være bange, hvis der kom de her typer ind i huset.'

Den 28-årige, som forulykkede i mandens BMW, forklarede i retten, at han bare var chauffør for pigen og den 41-årige, som en tjeneste. - Der var ingen penge i det for mig, sagde han og afviste, at der blev begået et røveri.

Mændene var ifølge den 28-årige ved huset tre gange, den sidste gang, fordi kunden havde ringet og fortalt, at Elvira var forsvundet. Han fandt hende dog sovende i badekarret.

Ifølge den 28-årige skulle manden betale flere penge, og det kunne han ikke. Derfor gav han sine bilnøgler til den 28-årige, så bilen kunne være en slags sikkerhed for gælden.

- Han ville måske bare af med os, sagde den 28-årige, der afviser, at der var tale om et røveri, hvor de stjal smykker og andre værdier i huset.

- Han må have været indforstået, da han gav mig nøglerne, sagde den 28-årige.

Den tredje tiltalte, 47, der ikke er varetægtsfængslet i sagen, afviser alt. Han kender ikke de to andre tiltalte, han var ikke med i huset under røveriet, og han var ikke med på den famøse køretur i den stjålne BMW.

Retssagen fortsætter onsdag, hvor villaejeren fra Snekkersten skal afgive forklaring.