Tre tiltalt i 'Operation Mouse': Tjente flere millioner på narko

Hemmelige ransagninger og rumaflytninger af biler indgik i en et år lang efterforskning med kodenavnet 'Operation Mouse', som var rettet mod en narkotikaliga med banderelationer.

Den stod ifølge politiet bag salg af store mængder kokain og hash i København.

Tre mænd, to 26-årige og en 28-årig, stilles torsdag for Retten på Frederiksberg, hvor de er tiltalt for at have modtaget, besiddet, opbevaret og overdraget mindst 12 kilo kokain, 180 kilo hash og to kilo skunk.

Politiet mener, at de tiltalte, der nægter sig skyldige, har relationer til den nu forbudte bande LTF, Loyal To Familia.

Den ene tiltalte, den 26-årige, var ifølge politiets opfattelse bagmand i narko-organisationen, mens den 28-årige stod for den daglige drift.

Million-fortjenester

De to har ifølge anklageskriftet hver haft en ulovlig fortjeneste på mindst 1,8 millioner kr., som politiet kræver konfiskeret. Hos den 26-årige skal også konfiskeres et Rolex-ur.

Politiet slog til mod netværket 6. november sidste år, hvor seks personer i alderen 24 til 31 år blev anholdt, fire mænd og to kvinder. 11 adresser blev ransaget af Særlig Efterforskning Øst, der stod for operationen.

Undervejs i efterforskningen er en mand idømt otte års fængsel for blandt andet at have købt et kilo kokain for 265.000 kr. af de tre tiltalte, mens to andre venter på at få deres sager afgjort for at have modtaget knap 14 kilo hash.

Politiet fulgte de nu tiltaltes færden ved blandt andet at aflytte deres biler og ved hemmeligt at ransage deres adresser. Ved tre hemmelige ransagninger på en adresse i København dokumenterede politiet, at der lå emballage med kokain-rester svarende til ikke under 11 kilo kokain.

Krypterede mobiler

Ved tre andre hemmelige ransagninger på en anden adresse konstaterede politiet, at der blev opbevaret 10, 11 og otte kilo hash. På to datoer i 2018 modtog de tiltalte hash-partier på 78 og 60 kilo.

De tiltalte forsøgte at sikre sig mod overvågning ved at benytte sig af krypterede Samsung-mobiltelefoner, som politiet fandt fire af ved ransagningerne.

Af andre tekniske beviser fandt politiet tre digital-vægte, indpakninger med stofrester, 98 joint-rør, en kødøkse med stofrester, en taske med 8,3 kilo hash og 65 gram skunk og en skotøjsæske med 265 gram hash.

Der blev også fundet seddelbundter til et beløb på cirka 150.000 kr.

Retten på Frederiksberg har afsat 15 retsdage til sagen, hvor dommen ventes at falde 5. december.