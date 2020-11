Tre unge er dømt for en stribe gaderøverier

De tre unge, der er henholdsvis 15, 16 og 17 år, er blevet kendt skyldige i at have begået en række gaderøverier. De blev også dømt for vidnetrusler, for besiddelse af kniv samt ulovlig tvang.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Den 15-årige og den 17-årige straffes begge med fængsel i tre år og seks måneder. De skal derudover have deres sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Tre unge tiltalt for serie af røverier: 14 ofre truet og ydmyget

Da de to gerningsmænd stadig er under 18 år, bliver de anbragt på en sikret ungdomsinstitution. Den sidste sigtede, den 16-årige, blev også dømt skyldig, men han afventer strafudmåling.



- Det er nogle rigtig grove røverier, de har begået. Anklagemyndigheden har blandt andet lagt vægt på, at det var skærpende omstændigheder, at gerningsmændene affotograferede de forurettedes sygesikringsbeviser.

- Det har retten været enig i, og jeg er derfor godt tilfreds med dommen, siger anklagerfuldmægtig Emil Lykke Gregersen fra Københavns Politis anklagemyndighed.

Teenagere fængslet for fem gaderøverier: Mistænkes for syv mere

Røverierne blev udført tilbage i juni, hvor ofrene alle var unge mennesker i alderen 14 til 18 år. I flere tilfælde fandt røverierne sted ved s-togstationer i Hovedstadsområdet. De tre dømte har alle siddet varetægtsfængslet på sikrede ungdomsinstitutioner siden juli 2020.



Efter dommen, der faldt i går, har den 15-årige og den 17-årige henholdsvis udbedt sig betænkningstid og anket til frifindelse og formildelse.