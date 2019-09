Tre unge mænd anholdt for knivdrab

Politiet har anholdt tre unge mænd for knivdrab i Valby natten til mandag

Tre unge mænd på henholdsvis 16 år, 16 år og 19 år er torsdag blev anholdt for drab.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

De tre mænd er sigtet for manddrab og vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg.

- Vi er fortrøstningsfulde i forhold til at få klarlagt billedet af, hvad der er hændt derude. Efterforskningen fortsætter nu” siger leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet, vicepolitiinspektør Brian Belling.

Drabet fandt sted natten til mandag, da et slagsmål mellem 15 personer ved Carl Th. Dreyers Vej i Valby udviklede sig til et knivstikkeri.

Her blev en 27-årig mand stukket med en kniv, og han afgik senere ved døden. Forinden var adskillige patruljer sendt til stedet, og det er nu politiets teori, at der er tale om et internt opgør.

- Vi arbejder ud fra formodningen om, at det er to lokale grupper, der er stødt sammen. På nuværende tidspunkt tyder det ikke på, at det er banderelateret, har Brian Belling tidligere fortalt.

Slagsmålet fandt sted klokken 00.40 natten til mandag.

Foto: Kenneth Meyer

Opdateres...